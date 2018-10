Estas son algunas de las obras más destacadas de Sebastián Dávalos

Este jueves, emergió la desconocida faceta artística de Sebastián Dávalos Bachelet, quien expuso su obra "Meet me at the corner" en la Bienal de Buenos Aires. Su alter ego es Diezzel Kunst.

"Es parte de un montón de cosas que hago en mi vida... Es parte de las cosas que hago en la vida...", dijo a La Tercera este viernes, explicando su faceta artística, donde no se limita a una sola técnica.

El hombre, que demandó a Canal 13 hace unos meses por ser llamado "Epidemia con aros" por Yerko Puchento, posee una cuenta de Instagram donde se puede apreciar su trabajo y tiene poco más de 100 seguidores.

Sus obras de arte:

Ver esta publicación en Instagram Base de Valparaíso... Sin nombre aun... Any ideas? #valparaiso Una publicación compartida de Diezzel Kunst (@diezzelkunst) el 4 Sep, 2018 a las 7:56 PDT

Ver esta publicación en Instagram #artshopping #carrouseldulouvre Una publicación compartida de Diezzel Kunst (@diezzelkunst) el 25 May, 2018 a las 8:50 PDT

Ver esta publicación en Instagram First layer.... On the go! #nodiscriminoanadie #losodioatodosporigual Una publicación compartida de Diezzel Kunst (@diezzelkunst) el 30 Nov, 2017 a las 11:00 PST

Ver esta publicación en Instagram Democracy of one "My beloved rabble" Acrylic on canvas Una publicación compartida de Diezzel Kunst (@diezzelkunst) el 6 Abr, 2017 a las 2:20 PDT