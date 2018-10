Sebastián Dávalos estrenó obra de arte en Buenos Aires

En la Bienal de Arte de Buenos Aires participaron cerca de 50 artistas chilenos, pero hubo uno que llamó la atención no solo por su trabajo, si no que por su verdadera identidad.

Bajo el pseudónimo Diezzel Kunst y con la obra "Meet me at the corner", el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, lanzó su faceta artística al otro lado de la cordillera.

Según detalla La Tercera, el ex director sociocultural de la Presidencia llegó hasta el Centro Cultural Borges a estrenar su trabajo, un cuadro de 130 cm de alto por 100 cm de ancho que utiliza la técnica de la fotografía.

"Es un cruce de fotografía y computación, una forma de arte digital. Diezzel Kunst tiene un buen manejo del color", fue la descripción que hizo María Elena Beneito, directora de la Bienal, sobre el trabajo de Dávalos.

Lo de Buenos Aires no fue la primera experiencia de Sebastián Dávalos exponiendo su arte. Anteriormente lo hizo en Santiago y en París en la feria Art Shopping.

Además de dedicarse a la fotografía, los últimos meses de Dávalos han estado marcados por prestar declaraciones en el bullado Caso Caval y por la denuncia que interpuso en contra de "Yerko Puchento", personaje interpretado por Daniel Alcaíno.