Revisa las actividades destacadas de la Feria del Libro de Santiago 2017

: Sala Nemesio Antúnez. 18:45 horas. Dicen que las personas dejan de dibujar porque cuando crecen, se frustran cuando sus dibujos no son perfectos. Este libro de actividades es para jugar, así tengas 3, 30 o 99 años. Toma un lápiz, sigue -o intuye- las actividades, o no sigas ninguna instrucción y haz lo que se te dé la gana. Lo más importante: no le tengas miedo a lo feo, a lo raro, a lo distinto, a lo que no se entiende. Porque justo ahí está lo interesante, lo libre. Participan: Catalina Bu, Francisco Javier Olea y Alberto Montt.