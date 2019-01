"No soy Pasolini pidiendo explicaciones/ No soy Ginsberg expulsado de Cuba/ No soy un marica disfrazado de poeta/ No necesito disfraz/ Aquí está mi cara/ Hablo por mi diferencia". Asi comienza el manifiesto del escritor y artista plástico chileno Pedro Lemebel, fallecido en 2015, que fue recitado esta semana por un joven artista en un vagón del Metro de Santiago como una forma de continuar su legado "en todos los rincones del mundo". "Que no nos callen, salgamos a la calle con rabia, destrocemos su rutina, metámonos en sus vidas", explicó Matías Catalán, el protagonista de la intervención, al compartir el video que se ha viralizado y ha recibido aplausos en las redes sociales. "Manifiesto (Hablo por mi diferencia)", un texto que está a medio camino entre el cuento, la crónica y la poesía, fue escrito en 1986.

