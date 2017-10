Bienal de Arquitectura "Diálogos Impostergables" da a conocer su programa de la muestra 2017

Una performance realizada por el colectivo peruano "Alfombra Roja", una conferencia de Alfredo Jaar, una gran instalación asociada al proyecto "Somos Choapa" de Alejandro Aravena/Elemental, la entrega de cartas de los arquitectos de Chile al alcalde de Valparaíso, exposiciones, charlas, intervenciones y workshops son parte de las diversas actividades que la Bienal de Arquitectura "Diálogos Impostergables" desarrollará entre el 26 de octubre y 10 de noviembre en Valparaíso.

El inicio de las actividades de la bienal ocurrirá este jueves 26 y tendrá 4 grandes hitos. El encargado de abrir la muestra será Felipe Vera, Curador General y Director Ejecutivo de la Bienal "Diálogos Impostergables", quien pondrá en contexto este encuentro, el cual cuenta con una muestra internacional, que exhibirá a más de 200 invitados internacionales. Además, dará el inicio a las "Propuestas impostergables", actividad en la que participará con Camilo Restrepo, de AGENdA, proveniente de Colombia; Alejandra Celedón, PhD AA, de Chile; Jorge Lobos EA-RH, de Chile; y Manuel Herz, University of Basel, de Suiza.

El día continuará con una intervención a cargo del colectivo peruano "Alfombra Roja", quienes realizarán una intervención relacionada con la represión de los derechos sexuales y reproductivos, con el fin de resaltar la lucha por la igualdad y la no discriminación de género en el mundo.

En esta jornada también habrá una conversación entre Rodrigo Tisi, director Creativo y Curador de Proyectos Especiales de la Bienal, con el Premio Nacional de Arte, Alfredo Jaar, quien además dará una conferencia sobre "Estudios de la Felicidad", la cual permitirá, al mismo tiempo, remontar este mismo trabajo que se basó en intervenciones realizadas en la ciudad de Santiago y sus alrededores, incorporando la pregunta "¿Es usted feliz?" al paisaje, en vallas publicitarias de pequeño y gran formato. El trabajo se compondrá, al igual que su versión original, de siete etapas las cuales fueron producidas y exhibidas entre los años 1980 y 1981 en distintas instancias de difusión artísticas nacionales de la época.

Todo cerrará con la actividad "Letters to the Mayor", a cargo de Pola Mora, Curadora del Área Profesionales, que permitirá que más de 50 relevantes arquitectos nacionales, entre ellos Victor Gubbins, Edward Rojas, Germán del Sol, Felipe Assadi, Alberto Texido y Pablo Larraín, entreguen, en persona y de forma particular, una carta al actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, donde expondrán sus pensamientos, cuestionamientos e ideas en torno a la articulación de la ciudad.

La XX Bienal "Diálogos Impostergables" se desarrollará, entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre en el Parque Cultural de Valparaíso, en este último día participarán todos los curadores de área, además de los anteriormente mencionados se encuentran: Jeanette Sordi y José Mayoral, Curadores Área Académica; Pablo Navarrete, Curador Área Sector Público; Claudio Magrini y Miguel Cancino, Curadores Área Activismo.