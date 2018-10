Sebastián Edwards pide instaurar un Premio Nacional de Economía

A dos días de que se conozca al Premio Nobel de Economía 2018, el economista chileno Sebastián Edwards emplazó al Gobierno a crear una academia e instaurar un Premio Nacional en la especialidad.

En una columna publicada en El Mercurio, donde repasa la figura del estadounidense Arnold Harberger, el que -dice- sería el favorito del mundo académico -pero no de las casas de apuestas- para quedarse con el Nobel de Economía, el también miembro del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos cuestiona la poca relevancia que le ha dado el Estado chileno a la materia y sus grandes exponentes.

"Al pensar en el Premio Nobel, me recuerdo que en Chile no hay un Premio Nacional de Economía. Hay premios nacionales para muchas disciplinas, incluso varias que no son galardonadas por el Nobel, pero de Economía no hay. No sólo eso, en Chile tampoco hay una Academia Nacional de Ciencias Económicas", lamentó.

"Lo paradojal -plantea- es que a los economistas chilenos no parece importarles que las cosas sean así" y, "con una arrogancia un poco olímpica, dicen que no es interesante que el Estado los premie", puesto que "para la mayoría basta con lo que piensan los pares y el mercado, y se conforman con la distinción otorgada por este periódico a través de la selección anual del 'Economista del Año' ".

En contraste, compara que "en Argentina existe la Academia Nacional de Economía, fundada en 1914, y consta de 35 académicos de número, los que son elegidos en un proceso largo y riguroso", y de la cual "han sido miembros algunos de los economistas más respetados del mundo: por ejemplo, en el sitial 35 se sentó Raúl Prebisch en 1955; en el 30 se sienta, en la actualidad, el repetidísimo profesor de la Universidad de Columbia, Guillermo Calvo; y en el sillón 21 está el siempre brillante Carlos Alfredo Rodríguez".

Edwards cuestionó que no haya una academia ni un premio chilena de economía. (Foto: ATON)

Una solución "muy simple"

"Al no tener institución propia, algunos economistas han sido elegidos a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, la que forma parte del Instituto de Chile, creada por ley de la república en septiembre de 1964", que "tiene un enorme prestigio, y 36 miembros de número" y que, "al igual que en la argentina, los discursos de incorporación son verdaderas joyas", explicó el ex presidente de la Latin American and Caribbean Economic Association (2002-2003).

Ante esta realidad, Edwards propone una solución "muy simple": que "el Gobierno debiera presentar al Congreso un proyecto de ley que, simultáneamente, cree la Academia Chilena de Ciencias Económicas, con 35 miembros de número, y que instituya el Premio Nacional de Economía, otorgable cada dos años, con la posibilidad de que hasta tres personas lo puedan compartir (como el Nobel)".

"Y como el Presidente Piñera es economista, muchos pensarán que es inapropiado que impulse esta iniciativa", expone, "una manera de evitar toda sospecha es que el Gobierno le pida a José De Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios y líder indiscutido de la profesión, que prepare el proyecto", quien "haría un gran trabajo" debido a que su "imparcialidad es tan evidente como su eficiencia".