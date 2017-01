"Soda Stereo: Sép7imo día" de Cirque du Soleil suma funciones

El espectáculo "Sép7imo día, No Descansaré" de Cirque du Soleil, inspirado en la música y el legado de Soda Stereo, sumó nuevas funciones a su paso por Santiago.

Según detalla la producción, ya se ha agotado un 80 por ciento de las localidades de las nueva que estaban anunciadas, así que extenderán su estadía en Movistar Arena hasta el 6 de agosto, asegurando que serán las últimas presentaciones agendadas en su paso por el país.

El espectáculo, escrito y dirigido por Michel Laprise, lleva a la reconocida banda argentina al nivel de las afamadas producciones de la compañía canadiense inspiradas en la vida y la obra de íconos de la música, tales como The Beatles Love y Michael Jackson The Immortal World Tour y One.

El espectáculo también se presentará en Buenos Aires y Córdoba, Argentina; Lima, Perú; Bogotá, Colombia; y DF, Guadalajara y Monterrey, México. Para el 2018, se prevé que el show visite EE.UU. y otros países de Latinoamérica.

Los nuevos boletos se pondrán a la venta este martes al mediodía y los valores son los siguientes: