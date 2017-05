Dueña del asilo donde está Violeta Vidaurre desmintió abandono

Luego de que una amiga denunciara una supuesta situación de abandono familiar por la que atraviesa la actriz Violeta Vidaurre, la dueña del hogar de ancianos donde se encuentra la artista desmintió la versión.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, la cantante Mónica de Calixto afirmó que "los hijos se preocuparon porque ella estaba en riesgo" y que Vidaurre había sido diagnosticada por un geriatra especialista antes de ingresar al asilo.

La dueña de "Hogar dulce hogar", negó que la actriz haya llegado obligada, si no que "engañada, como cualquier enfermo. En estos lugares tienes que engañar porque igual hay cosas que ellos se dan cuenta".

"En vez de decirle que vienen al asilo, le dices que vas a un recinto privado a hacerse examen. Lo hace más amigable", explicó.

Además, De Calixto dio detalles del estado de salud de la actriz de "Martín Rivas", quien actualmente se encuentra "semi valente, no retiene nada, ha perdido levemente el equilibrio, pero todavía puede caminar sola, se ve regia".

Respecto de la versión de la amiga de Vidaurre, la cantante recalcó que "se hace mucho daño, porque no es la realidad. Yo he tenido artistas que han sido abandonados por su familia, pero no es el caso de Violeta".