Gloria Münchmeyer denunció suplantación de identidad en Twitter

La actriz Gloria Münchmeyer denunció que su identidad está siendo suplantada en Twitter, donde hace algunos meses se abrió una cuenta con su nombre.

@GloriaMnchmeye1 es el perfil en cuestión, el cual fue descubierto por una sencilla razón: en la biografía indica que el año de nacimiento de la actriz es 1940.

"Me llamó un productor de TVN y me preguntó 'Gloria, ¿tu abriste un Twitter?'. Yo le respondí que no y él me dijo 'me tincó porque dice una fecha de nacimiento y tú jamás dirías eso'. Así me enteré de la cuenta falsa", dijo la protagonista de "Los Títeres" a Lun.

A diferencia de otras suplantaciones de identidad en la red social, esta cuenta publica mensajes livianos y libres de polémica, saludos de buenos días y buenas noches e incluso fotografías de Münchmeyer junto a otros actores.

"Yo no sé qué hacer porque nunca se me ha pasado por la mente tener Twitter. Me da un poco de plancha", agregó.

Finalmente, la ex Canal 13 dijo que era imposible que los mensajes positivos fuesen de su autoría ya que "yo soy maldita".