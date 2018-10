Lily Pérez llega al teatro como protagonista de alabada obra

La ex senadora Lily Pérez debutará en el teatro como protagonista de una nueva versión de "Monólogos de la vagina", una de las obras más populares de las últimas décadas.

Pérez compartirá roles con Laura Prieto y Magdalena Marzolo en un montaje que será dirigido por Christián Villarreal y que se estrenará el 8 de noviembre en Espacio Belloni.

"Estamos acostumbrados a que gente de teatro o televisión llegue a la política. Es uno de los primeros casos al revés, y me da mucho orgullo", contó Pérez a El Mercurio.

Villarreal contactó a la ex senadora en junio pasado para protagonizar la nueva versión chilena de la obra escrita por Eve Ensler a mediados de los '90. "Le dije '¿por qué yo? Soy diplomada en filosofía política, publicista, pero no soy actriz. No he estudiado actuación'. Y me dijo que él veía que yo tenía fuerza, voz, carisma", contó Pérez.

"Siento que es una forma de comunicar más con la gente, no tengo otra pretensión que ésa", afirmó Pérez.

"Monólogos de la vagina" explora la imagen corporal, encuentros directos e indirectos con la reproducción, trabajo sexual y varios otros temas a través de los ojos de mujeres con diversas edades, razas, sexualidades y otras diferencias.