Santiago a Mil cerró su edición con más de 330 mil asistentes

Más de 332.521 personas en 20 días, desde el 3 al 22 de enero, logró reunir esta 24º versión del Festival Internacional Santiago a Mil: Fueron 81 espectáculos, 44 nacionales y 37 internacionales, que con 344 funciones -188 pagadas y 156 gratuitas- se tomaron las salas, centros culturales y espacios públicos.

El cierre estuvo dedicado al recientemente fallecido dramaturgo Juan Radrigán con un concierto de "Fantasmas borrachos", un clásico de la dramaturgia del antofagastino, que se presentó en la Plaza de la Constitución ante 2.500 espectadores que presenciaron esta historia de amor, muerte y marginalidad que bien retrata el universo creativo de Radrigán.

En el día de cierre de Santiago a Mil 2017, también irrumpieron en el Parque Quinta Normal una decena de bailarines que intervinieron el espacio público con Revolución. Primero lo hicieron de a uno, luego de manera colectiva, como una bandada de aves, o como una manifestación ciudadana por una causa común. También de forma gratuita, en el Parque Brasil de La Granja, "31 Minutos: Romeo y Julieta" mostró una versión libre y delirante del clásico de Shakespeare.

En el Parque Padre Hurtado de Las Condes se exhibió un dúo musical inédito: Daymé Arocena, una de las más carismáticas representantes de la música cubana, con un estilo fuertemente enraizado en el jazz y la tradición afrocubana con tintes urbanos y electrónicos, compartió escenario con la cantante, música y Ana Tijoux, creando un tándem sonoro contemporáneo y urgente.

El Festival Internacional Santiago a Mil se hizo presente en 21 comunas de la Región Metropolitana y tuvo extensiones regionales, llegando por primera vez en su historia, a Rapa Nui.

Sin Fronteras

Sin Fronteras, ese fue el lema de la versión 2017 del Festival Internacional Santiago a Mil, que abarcó en su parrilla a 26 países de cinco continentes -América, Europa, Asia, Oceanía y África-, muchos de ellos visitaron el festival por primera vez, como Haití, República Democrática del Congo, Palestina, Siria, Líbano y Hungría.

La programación gratuita, de calle y comunas, de este año contó con más de 156 funciones de espectáculos y se apropió de este tema, estrenando espectáculos directamente relacionados con los migrantes. También, resaltando que no existen fronteras entre las artes escénicas, se presentó la exposición Paisajes imaginados del artista haitiano Edouard Duval-Carrié, que reúne pinturas, grabados, instalaciones y esculturas que adaptan la iconografía habitual de la isla y que congregó a 5.000 personas.

Otro hito de Santiago a Mil 2017 fue la presencia de uno de los directores de teatro más grandes de la escena europea contemporánea, el alemán Thomas Ostermeier, con las aclamadas obras "Die Ehe der Maria Braun" (El matrimonio de María Braun) y "EinVolksfeind" (Un enemigo del pueblo) que se presentaron exitosamente en el Teatro Municipal de Las Condes.

En salas, la versión 2017 de Santiago a Mil convocó a 55.500 personas, con un aumento del 14 por ciento de público en relación a la versión 2016. Entre los espectáculos con mayor cantidad de público destacan Sutra con 4.492 personas, BlancheNeige (Blancanieves) con 3.723 personas, Die Ehe der Maria Braun (El matrimonio de María Braun) con 2.958 personas, EinVolksfeind (Un enemigo del pueblo) con 2.868 personas e Inti-Illimani Histórico – 50 Anni con 2.840 personas.

Entre los montajes internacionales que agotaron más rápidamente sus entradas se encuentran Death comes through the eyes (La muerte a través de los ojos) de la ZouzakTheater Company, Tarascones dirigida por Ciro Zorzoli y Campo Minado de la argentina Lola Arias. En el caso de las obras nacionales, lideraron Donde viven los bárbaros de Pablo Manzi, Xuárez, dirigida por Manuela Infante y Feos de Guillermo Calderón y dirigida por AlineKuppenheim.

En los espectáculos gratuitos, en centros culturales y comunas, la suma de espectadores fue elevada: 232.021 personas se reunieron para tomarse el espacio público y disfrutar de los espectáculos de Santiago a Mil 2017. Entre los espectáculos gratuitos que reunieron mayor cantidad de personas se cuenta Dundu – Luz de vida con 39.300 personas, The color of time con 35.700 personas, Arktika con 31.300 personas, 31 Minutos: Romeo y Julieta con 28.500 personas, Inti Illimani Histórico – Bailando con 18.100 personas y los Monjes Shaolin con 14.100 personas.

Cifras

Fecha: del 3 al 22 de enero de 2017.

Programación: 81 espectáculos de calle y sala (44 nacionales y 37 internacionales)

Número de salas y espacios culturales: 37

Funciones: 344 (188 pagadas y 156 gratuitas)

Disciplinas: Teatro, música, danza, performance, instalación, audio-recorridos y artes visuales.

Espectáculos en sala: 53

Espectáculos gratuitos: 31

Tocatas: 31

Países: 26

Continentes: 5

Comunas: 21 en la Región Metropolitana y otras 16 a nivel país.

Descubre Stgo a Mil: 35.000 personas

+ 150 funciones gratuitas

+ 100 actividades de Lab Escénico

+ 200 programadores, colaboradores y productores Platea 17