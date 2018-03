El Mano a Mano con Claudio Borghi: Colo Colo ha perdido el espíritu hace mucho tiempo

Claudio Borghi, ex técnico de Colo Colo y la selección chilena, tuvo un cargado Mano a Mano con Al Aire Libre PM, en donde habló sobre sus proyectos personales, sus recuerdos con Diego Maradona en el Mundial de México en 1986, la llegada de Rueda a la selección y el presente de los albos en la Copa Libertadores.

Además, el carismático "Bichi" también reveló sus gustos culinarios y tuvo palabras especiales para alguno de sus ex dirigidos en el "Cacique".

Revisa la entrevista, con las preguntas que formuló la periodista de Al Aire Libre en Cooperativa Magdalena López:

Además de las comunicaciones, ¿se está dedicando a algo más?

- Es un proyecto deportivo, con un nuevo juego llamado padelball. Y estamos tratando de traerlo a Chile, es algo que queremos ver si podemos hacerlo este mes.

Después de su experiencia en Liga de Quito, ¿Lo han contactado desde otro equipo?

- Afortunadamente, sí. Me han llamado, he tenido propuestas, pero por el momento tengo otros compromisos. Tengo un contrato firmado con una empresa americana para el Mundial y eso tiene punitorios (castigos) en caso que no vaya. Y después del Mundial tengo decidido seguir en las comunicaciones.

¿Qué destacaría de su convivencia con Diego Maradona en el Mundial de México 1986?

- Nos conocemos hace muchos años, somos del mismo club. Aunque es mayor que yo cuatro años, pudimos convivir algún tiempo. Durante el Mundial tuvimos buenos y malos momentos por la convivencia larga de dos meses. En líneas generales, siempre me he llevado bastante bien con Diego. Su cercanía con los jóvenes fue lo que más destaco.

¿Dónde sufrió más? ¿Dirigiendo a la selección chilena, Colo Colo o Boca Juniors?

- Colo Colo, porque fue una experiencia nueva para mí en aquel momento. Esto de llegar a un club que uno quiere mucho y tener que sacar buenos resultados, no solo deportivos, sino también económicos, porque el club no estaba pasando por buenos momentos. Fue muy estresante.

¿Cree que alguna vez va a volver a Colo Colo?

- No me planifico cosas así como volver. El único compromiso que yo tenía fue con Argentinos Juniors, cuando volví después de muchos años. Era, no sé si para pagar una deuda, pero si devolver una mano por todas las cosas que hicieron por mí.

Usted fue el último técnico de Colo Colo que clasificó en Copa Libertadores. ¿Qué recuerda de esa clasificación?

- No me pone orgullo, caímos en México. El recuerdo de haber participado con un buen equipo, un grupo de jugadores muy lindo humanamente. Deportivamente tuvimos errores, pero humanos muy lindo y crecimos al mismo tiempo. Eso es inolvidable.

A lo largo de estos años, ¿qué cree que es lo que falta a Colo Colo para pasar de fase?

- Según mi teoría, ha perdido el espíritu hace mucho tiempo. Quizás por las sociedades anóminas y las personas que llegaron, que si bien tienen la camiseta de Colo Colo, no sienten como el hincha. Creo que Colo Colo, hasta que no recupere su espíritu, le va a costar volver a ser lo que fue popularmente.

¿Qué le pareció Colo Colo ante Atlético Nacional?

- El partido no gustó. Atlético es un equipo ordenadito, que tiene bien la pelota. Que tiene una inversión económica bastante más grande que la de Colo Colo, pero no demostró ser contundente. Un partido de Copa Libertadores, si bien son trabados, nunca tanto para no tener pocas opciones de gol los dos equipos. Lo encontré un partido bastante fome.

¿Cuál cree usted que sería la fórmula de este Colo Colo para pasar de fase?

- Aún no hemos visto todos los rivales. Colo Colo lo que necesita es una estructura formal y no tantas posibilidades de equipo que tiene entrenado. Eso me tiene un poco preocupado.

¿Qué le parece Reinaldo Rueda como técnico de la selección chilena?

- No tengo el gusto de conocerlo personalmente. Si conozco su currículo y su trabajo. Es un técnico que en Sudamerica es difícil encontrar alguien que tenga más palmarés que él. Ojalá le vaya bien, el fútbol chileno lo necesita.

¿Hay recambio en la selección?

- Recambio hay siempre, el problema es el nivel del recambio. Si vamos a pretender que tener la misma cantidad y calidad de jugadores que esta selección es muy difícil. Pero eso es trabajo, no solo del entrenador de la selección, sino del fútbol chileno de proveer jugadores que puedan jugar a gran nivel.

¿Humberto "Chupete" Suazo o Esteban Paredes?

- Suazo

¿El Monumental o La Bombonera?

- Monumental

¿Pasta o asado?

- Pasta

¿Pizza o sushi?

- Pizza

¿Diego Maradona o Juan Román Riquelme?

- Riquelme

¿Cocinar o dirigir?

- Cocinar es más fácil

¿Dirigir a la U o pilotear un avión?

- El avión

¿Cual es su mejor receta?

- Pasta casera

Diego Maradona

- Monstruo

Rodrigo "Kalule" Melendez

- Un amigo entrañable, un linda persona

Sergio Jadue

- Un fenómeno

Silvio Berlusconi

- Un capo, en su momento

Sebastián Piñera

- Ojalá le vaya bien

Jorge Sampaoli

- Paso

Lionel Messi

- Un gran jugador

Matías Fernández

- Un chico maravilloso

Cristián Saavedra

- El "Cabezón" Saavedra, un querido amigo.