Columna de Toño Prieto: Los enemigos de Colo Colo sí existen

A estas alturas, tras casi tres torneos con Pablo Guede como técnico de Colo Colo, los albos tienen enemigos fácilmente identificables.

1. LA URGENCIA DE UN TÍTULO: No han ganado un título del Torneo Oficial, lo que se suma a la forma en que lo perdieron ante la U en el último Clausura.

2. PROPUESTA CONFUSA: No han podido expresar el juego que prometió e identificaba el técnico. Hoy se acomoda mejor a la contra.

3. NO BRILLAN: El rendimiento colectivo no se consolida. Hace rato que no tienen un partido brillante. Derrotas feas con La Serena e Iberia por ejemplo.

4. SIN FIGURAS: Irregularidad en el aporte de las individuales. Solo chispazos, nada permanente.

4. PARANOIA: Sienten que hay una "conspiración" permanente. Se transforman en un equipo antipático que suma y suma conflictos donde no los hay.

5. LÍDERES DESEQUILIBRADOS: Guede; su cuerpo técnico; el capitán Esteban Paredes, y también Jorge Valdivia prenden fuego con agua. No controlan lo emocional y se desconectan con el juego.

6. FUERA DE FOCO: El fútbol se gana en la cancha y no en peleas y acusaciones externas.