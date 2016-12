La columna de Pelotazo: El ticket de cambio en el fútbol

El día hábil que sigue a la Navidad es conocido como el Día Nacional del Ticket de Cambio. Todos van a las tiendas a cambiar los regalos que no les gustaron, no les sirvieron o no les cupieron.

En esa línea traspasé la instancia al fútbol. Si los hinchas recibieran a las contrataciones de sus equipos para esta fiesta, seguro hubieran optado rápidamente a usar la boleta para cambiar el "obsequio".

Miremos Colo Colo.

Sergio Verdirame, Nicolás Lauría Calvo, Juan Carlos Cisneros, Fernando Gamboa, Vicente Principiano, Nicolás Tagliani, Miguel Ángel Romero, Darío Cajaravilla, Germán Real, Marcelo Verón, Adrián Fernández, Claudio Bieler, Matías Quiroga, Claudio Graf, Javier Cámpora, Gino Clara, Agustín Alayes, Miguel Ángel González, Horacio Cardozo, Facundo Coria y Javier Toledo.

¿Sigamos? Jorge Serna, Carlos Salazar, John Jairo Castillo, Javier Reina, Miguel Ángel Acosta, Daniel Sanabria, Celso Ayala, Gilberto Velásquez, Edison Giménez, Rodrigo Riquelme, Osmar Molinas, Fabián Benítez, Leonardo Cáceres, Christofer Gonzales, Gustavo Badell, Pablo Gaglianone, Hernán López, Leonardo Ramos, Mathías Cardacio y Damián Malrrechauffe. Ticket de cambio por favor.

Miremos Universidad de Chile.

Daniel Pérez, Rodrigo Mora, Matías Caruzzo, Enzo Gutiérrez, Hernán Caputto, Leonardo Más, Juan Ignacio Sills, Ezequiel Videla, Javier Delgado, Fabián Fernández, Eduardo Morante, José Carlo Fernández, Sergio Velázquez, Hugo Notario, Juan Pablo Raponi y Hernán Losada.

¿Sigamos? José Luis García, Rodrigo Astudillo, Christian Milla, Walter Avalos, Nicolás Sartori, Máximo Lucas, Federico Martorell, Luciano Civelli, Emanuel Centurión, Juan Pablo Passaglia y Matías Pérez García.

Miremos Universidad Católica.

Leonardo Cauterucchi, Mauro Óbolo, Matías Cahais, Jonathan Bottinelli, Carlos Bueno, Rodrigo Mannara, Marcelo Cañete, Pablo Caballero, Rubén Capria, Ailton, Sergio Gioino, Sixto Peralta, Ramiro Costa, Daniel Garnero, Edu Manga, Wagner, Alonso Solís, Ángel Martínez, Gilberto Palacios, Jeremías Caggiano y Juan Manuel Aróstegui.

¿Sigamos? Sebastián Taborda, Jason Ibarrola, Matías Pérez, Pablo Vranjicán, Roberto Ovelar, Pablo Calandria, Matías Mier, César Carignano, Damián Luna, Nicolás Gianni, Jonathan Fabbro, Nicolás Trecco, Celio Silva, Alejandro Simionato, Hugo Morales, Juan Pablo Gómez, Rodolfo Arruabarrena y Leandro Díaz.

Después de nombrar tanto sujeto, hay que ser justos. Unos pintaban para cracks y decepcionaron. En otros no había ninguna fe y se cumplió el presagio.

El problema es que los directivos, con muchos de estos futbolistas, prometían pelear campeonatos nacionales e internacionales, pero al final los refuerzos con suerte lucharon para ser titulares. Un engaño constante que da para aburrirse.

Los dirigentes quisieron regalarle una alegría al club y a sus hinchas y terminaron haciendo el ridículo. Deseo de todo corazón que esto cambie en el 2017, por el bien de quienes pedimos que los extranjeros que lleguen a Chile sean un aporte.