La columna de Pelotazo: Los supercampeones

Arturo Vidal campeón de la Supercopa Alemana y Alexis Sánchez campeón de la Supercopa Inglesa. Con esa frase comienza el debate.

Porque el volante jugó el encuentro con Bayern Munich. De hecho anotó un gol en la tanda de penales que dio el título a los bávaros ante e Borussia Dortmund.

Todo lo contrario al delantero. No fue citado y vio en la tribuna cómo sus compañeros de Arsenal, también por penales, derrotaban a Chelsea.

Lo del Rey Arturo no tiene puntos de vista disímiles. Jugó, por ende, una estrella más para el currículum. ¿Pero qué pasa con Alexis?

Como un seguidor de la historia y los números por 23 años he ido entendiendo que no sólo el que juega es campeón. La razón principal es que los equipos tienen planteles de hasta 25 jugadores y no todos tienen la suerte de entrar a la cancha, ya sea por lesión, por ser suplente o por no ser citado.

Cuando eres suplente o no eres considerado para un partido es porque el técnico del equipo "X" lo dispuso así. Y la chance de ganar una copa no puede depender del gusto o de las decisiones de un entrenador.

Siempre uso el mismo ejemplo. Si Chile hubiera ganado el Mundial en Francia 1998… ¿Carlos Tejas no era campeón? Si la Roja hubiera ganado la Copa del Mundo Sudáfrica 2010… ¿Luis Marín no era campeón? No es problema de ellos ser el tercer arquero de un equipo. Si están en un plantel, eso ya los hace merecedores de la medalla.

Es cierto que cada torneo tiene su reglamento. La Premier League no considera campeón a David Pizarro con el Manchester City porque no jugó un mínimo de partidos. Eso es una exageración que no comparto. Y la UEFA no considera a Claudio Bravo campeón de la Champions League por no haber jugado ningún partido en la campaña del Barcelona 2015. El tema es que si nos regimos por lo que manda cada torneo o confederación nos volvemos locos.

Expresado el punto de vista (tú tendrás el tuyo), sigamos adelante.

En diversos portales web se ha expresado desde el sábado que Arturo Vidal llegó a 17 títulos y superó a Marcelo Salas (16) como el chileno con más títulos en la historia. Lo primero es cierto, lo pasó. Lo segundo, mentira.

Anote. El chileno con más títulos es Eduardo Vilches con 18 estrellas: 1 con Universidad Católica, 10 con Colo Colo, 6 con Necaxa y 1 con Unión Española.

Le sigue Jaime Pizarro (17), a quien igualó Vidal. El "Kaiser" ganó 16 títulos con el cacique y 1 con los cruzados. A su vez el volante de la Roja levantó 3 copas con los albos, 7 con la Juventus, 5 con el Bayern y 2 con Chile.

Completan el podio con 16 coronas: Marcelo Salas, Johnny Herrera, Gonzalo Fierro y Alexis Sánchez.

El "Matador": 2 con Universidad de Chile, 5 con River Plate, 6 con Lazio y 3 con la Vecchia Signora.

El "Samurai": 13 con la U, 1 con Everton y 2 con la Roja.

El "Pistolero": 10 con Colo Colo y 6 con Flamengo

Y el "Niño Maravilla": 2 con el cacique, 1 con River, 6 con Barcelona, 5 con Arsenal y 2 con Chile.

O sea, son siete jugadores chilenos que han ganado al menos 16 títulos en su carrera. Cada cual tendrá su favorito, lo cierto es que todos merecen respeto y admiración. Son nuestros supercampeones.