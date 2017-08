La columna de Pelotazo: Paciencia con mi DT

La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bueno. Otra definición para el término: constancia valerosa que se opone al mal, y a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por él.

No caben dudas que los hinchas del fútbol deben trabajar la paciencia. Unos la pierden con facilidad, otros creen no tenerla y el resto goza de ella. A estos últimos, mi admiración.

Hay fanáticos de clubes que nunca han ganado un título y deambulan de por vida en el medio de una tabla de posiciones. Hay personas que ven cómo su equipo sube y baja de categoría como ascensor. Ellos sí que sufren y en ese sufrimiento probablemente fundan su paciencia.

Caso aparte son los hinchas de equipos exitosos, de los clubes más grandes de un país. En el caso de Chile: los seguidores de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Ellos siempre esperan ser campeones, y como no pasa, lanzan sus dardos. El objetivo favorito suele ser el técnico del equipo y como consecuencia los dirigentes que lo contrataron.

Todas estas críticas, muchas veces con faltas de respeto, se pueden observar en las redes sociales.

Colo Colo es el actual campeón de la Copa Chile, la Supercopa y es animador del Torneo de Transición, sin embargo, hay seguidores albos que aún no aceptan a Pablo Guede como técnico.

Puede haber dolido el desenlace del Clausura pasado, la eliminación temprana en Copa Libertadores y eso parece ser más relevante que los logros. Se ve un equipo que vive gracias a individualidades como Jaime Valdés, Jorge Valdivia o Esteban Paredes, y no se ve cohesión entre las líneas. ¿Un título nacional cambiaría las cosas? Hoy da la sensación que no. Paciencia.

En Universidad Católica me cuesta entender la animadversión de algunos con Mario Salas. El entrenador logró un histórico bicampeonato con la franja y eso pareciera ser maní a la hora de referirse al DT. Es cierto que este 2017 no ha sido como el 2016, ni cerca, pero hay que darle algún mérito o pensar que no todo lo malo es por sus decisiones.

Muchos de los jugadores que brillaron el año pasado hoy no tienen el mismo nivel y los que han partido no han sido reemplazados: Santiago Silva no es Nicolás Castillo y Luciano Aued no es Enzo Kalinski. El técnico no contrata, aunque sí decide. Dejó ir a Roberto Gutiérrez pesando que tenía "material". Hoy da la sensación que se equivocó. Paciencia.

A su vez en Universidad de Chile aún no se encuentran mayores críticas a Guillermo Hoyos. Y eso sí que sería injusto. Tomó un plantel dividido, que no peleaba campeonatos y en cinco meses fue campeón. Aderezó el proceso comparando a sus jugadores con cracks mundiales, situación que se ha mantenido el segundo semestre.

El llamado de atención llegó en esta tercera fecha del Transición. Derrota 2-0 ante San Luis en Quillota y el equipo fue "borrado" de la cancha. Marca personal a Gustavo Lorenzetti y el mediocampo azul no fue capaz de controlar a los canarios, ni de generar jugadas de ataque. Faltan variantes. Hoy da la sensación que Miguel Ramírez dio la pista de cómo bloquear a la "U": anulando al volante rosarino. Paciencia.

Sumando y restando, cada hincha verá hasta dónde le llega. Paciencia.