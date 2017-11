Esta semana hay receso por fecha FIFA. Los equipos de la Primera División no tendrán fútbol en el torneo y la selección chilena, en crisis por no clasificar al mundial, no jugará, tampoco jugará este fin de semana.

Mirando cómo el resto de las selecciones están jugando duelos preparatorios para la cita planetaria (y otros juegan el anhelado repechaje al cual no pudimos acceder), en Cooperativa te consultamos: ¿Qué partidos amistosos te hubiera gustado ver alguna vez?

Responde en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook con #CooperativaJuega y te leerán en los Sospechosos de Siempre.