Chileno Francisco Maldonado logró medalla de plata en Mundial de Jiu-jitsu en Estados Unidos

El chileno Francisco Maldonado repitió la hazaña de 2016 y logró la medalla de plata en el Mundial de Jiu-jitsu que se disputa en Estados Unidos tras perder en la final ante el local Laban Eugene Propst (Alliance).

Oriundo de la ciudad de Punta Arenas y perteneciente a la escuela de Jiu-jitsu brasileña del reconocido profesor Mauricio Ulloa Mensing, había ganado el 2016 bronce en Las Vegas.

Maldonado tuvo su gran revancha este jueves por la tarde (24 de agosto) tras enfrentar en primera instancia a Kleber De Oliveira (Jiu-jitsu For Life Team) sometiéndolo con una estrangulación de gola.

Luego, en segunda instancia, al norteamericano Michael Nicholas Campbell (Gracie Elite Team) venciéndolo en la mitad de la lucha con una llave al tobillo y llegando a la esperada final ante Laban Eugene Propst (Alliance) aunque no pudo con el estadounidense.

A pesar del resultado final el chileno Maldonado alcanzó la merecida medalla de plata en la categoría Master 2 Super-Heavy, convirtiéndose en el primer nacional en subirse al podio en forma consecutiva en el Mundial de Maestros de la IBJJF.

"Perdónenme si fallé y no pude llevar los que les prometí (medalla de oro) pero lo disfruté lo pasé bien, estoy contento dentro de todo. Estoy emocionado porque no ha sido un año fácil, hoy día cierro un ciclo... Quiero agradecer a todos por su ayuda, a todos los que confiaron en mí y me enviaron su energía, un fuerte abrazo y gracias por el apoyo, los quiero mucho", declaró.

Francisco Maldonado es actual cinturón café de jiu-jitsu y en el mes de noviembre se trasladará a la ciudad de Santiago para formar parte de la nueva filial del Team Ulloa en nuestra capital, allí estará impartiendo clases.