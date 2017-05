El judoca Thomas Briceño le dio el oro a Magallanes en los Juegos Nacionales

El judoca nacional Thomas Briceño se sobrepuso a una serie de problemas y se quedó con el oro para la Región de Magallanes en los Juegos Nacionales, que se desarrollan en el Biobío.

Briceño, quien tuvo una histórica presentación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al pasar la primera ronda en la modalidad -90 kilos, se impuso en la categoría -100 kilos, a pesar de sufrir el robo de todos sus implementos deportivos previo a la competencia.

"Me reventaron la chapa del auto y me robaron toda la implementación deportiva. Así que me vine a competir sin nada de lo que necesitaba para competir", relató Briceño, quien recibió el apoyo del IND de Magallanes para ratificar su favoritismo en la competencia.

Tras la final, donde venció a José Quijada (Tarapacá), el deportista señaló que "no pude competir el 2013 y 2015 por estar en torneos internaciones, y este año tenía una deuda con mi club, así que feliz de ganar mis primeros Nacionales representando a Magallanes. Ha sido una organización excelente y han montado un espectáculo de primera, igual que los eventos internacionales".

En tanto, Jacqueline Usnayo ganó el oro para Arica y Parinacota en la categoría -78 kilos femenino, superando a Nicol Paz (Tarapacá).

Tras triunfar, Usnayo agradeció a "mis entrenadores, a mi familia y felicitar a los organizadores del torneo. No pude competir en las versiones anteriores del evento, así que estoy contenta con mi desempeño. Por lo general no hay muchas rivales en mi peso, pero acá se multiplican las rivales y pude desarrollar mi técnica en los combates".