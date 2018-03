Brian Ortega pidió formar parte de la cartelera en el evento UFC de Santiago

El peleador estadounidense Brian Ortega enfrentará este sábado uno de los desafíos más importantes de su carrera en el UFC 222, donde se medirá a Frankie Edgar en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Este combate se produjo a raíz de la lesión en una de las piernas que sufrió el campeón de la categoría pluma Max Holloway, contra quien Edgar viviría el evento estelar.

Ortega apareció como la solución para combatir contra el ex campeón de peso ligero, debido a su récord invicto de 13-0 y, más aún, por su gran actuación de diciembre pasado cuando derribó a Cub Swanson.

El peleador de origen latino Brian Ortega reveló en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa que tiene la intención de formar parte de la cartelera del evento UFC que se llevará a cabo en nuestro país en mayo.

"Me dijeron en una conversación que tuve con alguien de la UFC y le dije que me gustaría pelear en Chile y dijeron que me iban a llamar de regreso a ver si pueden arreglar un oponente, pero no sé si me dejaron la oportunidad", señaló el nacido en Los Angeles.

"Me gustaría ir a Chile a visitar, es algo bueno para el deporte y para Chile, para que la UFC se haga más grand ede lo que es y la gente de Sudamérica ponga más atención al deporte en la UFC", agregó.

Su combate del sábado

Brian Ortega también habló acerca del enfrentamiento con Frankie Edgar, quien debía pelear por el título con Max Holloway.

"Tengo una pelea este sábado contra el rankeado número 2 del mundo y quien gane esa pelea va a disputar el título, es lo que me han dicho. Si gano a Frankie Edgar, peleo por el título, lo que pasó es que Frankie Edgar tenía una pelea con Max Holloway y éste se hirió durante el entrenamiento y no va a poder pelear", explicó.

Las opciones de triunfo las tiene claras, pues declaró que si su contrincante "comete un error en el piso lo puedo agarrar, en todas mis peleas los he terminado, ninguna pelea mía, desde que entré a la UFC, ha sido a la decisión, siempre busco el triunfo para terminar a mis oponentes y eso hará la diferencia este fin de semana".