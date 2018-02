Diego "Pitbull" Rivas: Tengo muchas ganas de volver a pelear y qué mejor que sea en Chile

El luchador chileno de la UFC Diego "Pitbull" Rivas visitó los estudios de Radio Cooperativa junto al brasileño Rodrigo "Minotauro" Nogueira, asegurando tener muchas ganas de volver a competir tras la derrota sufrida ante José "Teco" Quiñonez en agosto pasado, ocasión que se dará el 19 de mayo en un evento nunca antes realizado en Chile y que tendrá lugar en eñ Movistar Arena.

"Después de esa derrota que tuve, tengo muchas ganas de volver a pelear y qué mejor que sea acá en mi casa frente a mi familia, aunque sea una presión más grande por ser local", comenzó diciendo en Todo por el Deporte.

"Ya he peleado antes en Chile, vuelvo a mi casa. Comencé acá y siempre tuve gente que me seguía. Hoy habrá un evento en el que seguramente estará lleno de gente, la mayoría chilenos. Feliz de que la pelea sea contra (Guido) Cannetti y con muchas ganas", agregó sobre la oportunidad de luchar en Santiago.

Respecto a la derrota que tuvo ante Quiñonez la que se dio luego de un largo periodo de ausencia producto de un cáncer apuntó que posiblemente se dio por irse "mucho tiempo lejos de mi familia, ellos son mi soporte, además debutaba en una categoría nueva y más baja, para la que tuve que perder mucho peso y no me resultó mi dieta. Eso me dejó débil mentalmente, lento a la hora de pelear".

"Me ganó bien, fue muy inteligente para pelear, pero esos dos factores me pudieron afectar. Ahora estoy haciendo bien mi dieta, enfocado en el campamento y estar cerca de mi familia", agregó.

En cuanto a la enfermedad que lo tuvo más de un año fuera del octágono, expresó: "Muchas veces la victoria te nubla y cosas que haces, piensas que estás bien y sólo te das cuenta con una derrota o con algo que te pase".

Finalmente, se refirió al evento del próximo 19 de mayo. "Quiero dejar invitada a toda la fanaticada de las artes marciales mixtas que no se pueden perder el UFC de Santiago que va a ser en el Movistar Arena. Nunca se ha visto un evento de esa categoría acá en Chile y es la oportunidad para que todos asistamos y apoyemos a este chileno que estará poniendo el corazón", sentenció.

"Minotauro": El evento será igual que en Las Vegas

El ex luchador brasileño y actual embajador de la UFC Rodrigo "Minotauro" Nogueira, aseguró que "estamos muy felices, es la primera vez en Sudamérica para hacer un gran evento que será igual al que se hace en Las Vegas".

"Queremos que todos los fanáticos acompañen. Además, tendremos el tour de las letras que estará recorriendo la ciudad. También vendrán cinco peleadores a Chile para tener contacto con el público", agregó.

Respecto al evento, aseguró que "tenemos cinco peleas confirmadas, tres de ellas son de mujeres y falta siete por definir a las que esperamos que se sumen grandes nombres masculinos".

Por último, aunció que "dentro de un mes estaremos anunciando la venta de boletos y probablemente tengamos confirmadas todas las peleas".

La cartelera:

Vicente Luque vs. Chad Laprise

Diego Rivas vs. Guido Cannetti

Alexa Grasso vs. Tatiana Suárez

Varónica Macedo vs. Andrea Lee

Poliana Botelho vs. Syuri Kondo