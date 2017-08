José "Teco" Quiñónez amargó el regreso de Diego "Pitbull" Rivas a la UFC

Diego Rivas no tuvo un feliz regreso a la UFC. El principal exponente de las artes marciales mixtas de Chile, quien superó un cáncer para regresar al octágono, sufrió su primera derrota en el profesionalismo al caer ante el mexicano José "Teco" Quiñónez.

El "Pitbull", en tres parejos rounds, tuvo un inicio parejo contra el peleador local, vitoreado por sus paisanos en el evento UFC Fight Night 114 que se celebró en Ciudad de México.

Sin embargo, en el final, el chileno sucumbió y fue derribado por el azteca, quien con esa maniobra logró los puntos suficientes para quedarse con la victoria, por decisión unánime de los jueces por 30-27.

Esta fue la primera caída de Rivas como profesional, con un registro de siete victorias y una derrota (2-1 en UFC).

After three rounds, @TecoDCzac gets the W via unanimous decision! #UFCMexico pic.twitter.com/1T5K6u07It