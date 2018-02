UFC reveló parte de la cartelera del evento que se desarrollará en Chile el 19 de mayo

La UFC reveló parte de la cartelera de combates para el evento que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo en nuestro país, específicamente en el Movistar Arena.

La pelea que se robará la mayoría de las miradas será la de división peso gallo entre Diego "Pitbull" Rivas (7 victorias-1 derrota) y el argentino Guido Cannetti (7-3)

Además, se verán las caras el peleador de sangre chilena Vicente Luque (12-6-1) y el canadiense Chad Laprise.

En tanto en la división femenina se enfrentarán Alexa Grasso (10-1) con Tatiana Suárez (6-0), por peso paja; en peso mosca Verónica Macedo (5-1-1) contra Andrea Lee (8-2); además de Poliana Botelho (5-1) contra la japonesa Syuri Kondo (6-0).

Este evento será transmitido por las pantallas de FOX Sports Premium y es el primero de la organización UFC en Sudamérica, fuera de Brasil.

Para mayor información sobre venta de entradas para UFC Chile, la programación de combate completa del evento, entre otros, estará disponible en el sitio web de UFC.

La cartelera:

Vicente Luque vs. Chad Laprise

Diego Rivas vs. Guido Cannetti

Alexa Grasso vs. Tatiana Suárez

Varónica Macedo vs. Andrea Lee

Poliana Botelho vs. Syuri Kondo