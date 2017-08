Isidora Jiménez se desahoga: Llegaron a decir que entré al Mundial por la ventana

La atleta chilena Isidora Jiménez vive por estos días su cuarta participación en un Mundial de Atletismo, no obstante, su clasificación a Londres fue motivo de comentarios luego de que no lograra la marca mínima y entrara luego de que corriese la lista de la Federación Internacional (IAAF).

Esos comentarios molestaron a la deportista nacional, quien se defiende y dice que su clasificación es igual de válida.

"Clasifiqué bajo uno de los criterios que hay. Corrió bastante la lista, pero hay que estar ahí. Sobre cómo clasifiqué y todo lo que se ha hablado en Chile, la gente no tiene la culpa. Es tarea de los periodistas conocer esos criterios, porque algunos no sabían que hay más de una forma, como wild card, marca, ranking, campeón sudamericano… Pero está bien, no hice la marca. Y no estoy estaba tranquila, porque siempre quise estar acá, pero las cosas no se dieron como esperaba, por el tema de mi espalda", comentó en entrevista con El Mercurio.

"Cuanto me hubiese gustado clasificar haciendo la marca mínima, pero por ranking es igual de loable. Me llegaron a decir que entré por la ventana ¿De qué estamos hablando?", añadió.

Agrega que es mérito ser "la única velocista chilena en estos campeonatos. Y somos humanos. Hay años malos. Si dices que en 2016 tuve un mal año, en qué lo sitúas. Mi mejor marca en 100 es 11.33, récord de Chile y el año pasado corrí dos veces en 11.34".

La deportista chilena correrá pasadas las 14:30 horas cuando comiencen las series clasificatorias de los 200 metros planos.