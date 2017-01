Kenenisa Bekele se tropezó en la largada y debió retirarse del maratón de Dubai

Las esperanzas del etíope Kenenisa Bekele de batir el récord mundial de maratón en Dubai se esfumaron en la salida cuando tropezó con otro corredor y se fue al suelo, circunstancia que aprovechó su compatriota Tamirat Tola para hacerse con el triunfo con la mejor marca en la historia de la carrera: 2h04'11''.

También hubo triunfo etíope en categoría femenina. La debutante Worknesh Degefa se alzó con la victoria con un tiempo de 2h22'36'' y tanto en hombres como en mujeres el podio no admitió más que atletas etíopes. Shure Demise fue segunda con 2h22'57'' y Yebrgual Melese tercera con 2h23'13''.

Tamirat Tola, de 25 años, medallista de bronce olímpico en los 10.000 metros de Río 2016, mejoró en más de dos minutos su marca personal en maratón y llegó a la meta de Dubai con ese mismo margen sobre el segundo, Mule Wasihun, y cuatro minutos sobre el tercero, Sisai Lemma.

Cuatro meses después de quedarse en Berlín a sólo seis segundos del récord mundial del keniano Dennis Kimetto (2h02'57''), Bekele volvió a la carga pero, derribado por detrás, la caída le dejó hoy sin opciones.

Antes de llegar al décimo kilómetro Bekele se había descolgado del grupo delantero y abandonó la carrera en el kilómetro 23, con la pantorrilla izquierda afectada. Su próximo reto será el maratón de Londres, en abril.

Bekele, de 34 años, en posesión de 18 medallas de oro en pruebas de pista, cross y ruta, estaba convencido de que el récord mundial era posible.

Los dos vencedores del maratón de Dubai se embolsaron un premio de 200 mil dólares.

La caída de Bekele:

What an eventful Dubai Marathon! Bekele fell Tola broke the CR Debutante Degefa won the women's race Report: https://t.co/hc531UhzKu pic.twitter.com/MNduhhWsgq

Un registro audiovisual con la caída:

Unofficial footage from the Dubai marathon. Incident involving Bekele at the start resulting in a hard fall. Updates to follow. pic.twitter.com/5ElKCtPYEF