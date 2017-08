Jamaicano Omar McLeod celebró en los 110 metros vallas del Mundial

El jamaicano Omar McLeod, campeón olímpico de 110 metros vallas, le devolvió el orgullo al atletismo de su país al proclamarse campeón mundial con una marca de 13''04 en Londres.

La medalla de plata, con 12''14, fue para el ruso Sergey Shubenkov, quien defendía título, y la de bronce para el húngaro Balasz Baji con 13''28.

Tras su logro, McLeod dedicó la victoria a su compatriota Usain Bolt, por su retiro de la actividad.

Gold for Jamaica!@Warrior_omz takes 110m hurdles gold in 13.04



"I dedicate this win to @usainbolt's retirement"#IAAFworlds pic.twitter.com/VXJQ3nAmWe