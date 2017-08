TAS mantuvo suspensión de por vida a tres dirigentes del atletismo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó el recurso de apelación presentado por los rusos Valentin Balakhnichev y Alexei Melnikov y el senegalés Para Massata Diack y confirmó la suspensión a perpetuidad que les impuso el 7 de enero de 2016 la Comisión Ética de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) por corrupción.

Balakhnichev, ex presidente de la Federación Rusa de Atletismo (ARAF) y ex tesorero de la IAAF; Melnikov, antiguo entrenador jefe de marcha y fondo en el atletismo ruso, y Diack, ex asesor de la IAAF en materia de mercadotecnia e hijo del entonces presidente de la Federación Internacional, Lamine Diack, no podrán ejercer en nada relacionado con el atletismo.

El TAS examinó sus recursos en una audiencia celebrada entre los días 14 y 17 de noviembre de 2016 en la que los tres implicados estuvieron representados por sus respectivos abogados.

Los jueces resolvieron que, a la vista de las pruebas aportadas, los cargos contra Balakhnichev, Melnikov y Diack fueron establecidos más allá de dudas razonables y que las sanciones impuestas debían ser mantenidas.