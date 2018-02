Se acabaron las especulaciones: Usain Bolt anunció que jugará en Old Trafford

Finalmente, luego de las especulaciones generadas el pasado sábado, el ex atleta Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, develó el equipo de fútbol que defenderá.

Se trata de una selección de estrellas mundiales que se verá las caras el próximo 10 de junio en un partido benéfico ante un equipo inglés que capitaneará el cantante Robbie Williams.

Bolt, que abandonó el atletismo tras los Mundiales de Londres del pasado año, desveló este martes la incógnita que había abierto en las redes sociales el sábado, cuando aseguró que había fichado por un equipo de fútbol, lo que provocó que se disparasen los rumores tras completar algunos entrenamientos junto a Manchester United, club del que es hincha, y Borussia Dortmund, escuadra que es patrocinada por Puma, la misma marca que viste al caribeño.

Incluso, el club sudafricano Mamelodi Sundowns insinuó que Bolt vestiría la camiseta del equipo.

Bolt será parte del equipo Soccer Aid World XI, que se enfrentará al England Aid de Robbie Williams y juntará a famosos con ex futbolistas el 10 de junio en el Estadio Old Trafford y cuya recaudación se destinará al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En el anuncio aparecen, entre otros, Zinedine Zidane, Ronaldinho y Wayne Rooney.

.@UsainBolt and @RobbieWilliams to go head-to-head at Old Trafford this summer... all in the name of charity, of course!



Don’t miss #SoccerAid on 10 June: https://t.co/tRIPE78SvO pic.twitter.com/orSpfpLF7E