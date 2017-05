Director general de la Fórmula E explicó las razones para incorporar a Santiago

El director general de la Fórmula E, el español Alejandro Agag, explicó las razones para sumar a Santiago de Chile en 2018 como una de los escenarios del campeonato mundial que cuenta con autos eléctricos, similares a los de la Fórmula 1.

"Todos conocen Santiago de Chile, una de las grandes capitales del mundo, sin duda. Otra razón es que muchos patrocinadores nos han pedido venir a Santiago lo cual es muy interesante. Nuestro propio accionista Liberty tiene aquí una compañía muy importante; otro patrocinador nuestro, Enel, tiene una presencia muy importante aquí", señaló ante el micrófono de Radio Cooperativa.

"Y sobre todo Fórmula E ahora está siendo el destino de muchos grandes constructores de automóviles como Renault, Citroen, Audi, BMW, pronto también Mercedes, Jaguar, y nuestro constructores nos han indicado que Chile era un mercado que les interesaba mucho", agregó.

"Por lo tanto, se dan todas las condiciones para celebrar aquí una carrera y evidentemente hemos podido contar con un apoyo. El ministro Rebolledo estuvo con nosotros en Buenos Aires, vio la carrera y hemos contado con un apoyo muy importante de las autoridades en Chile, que ha ayudado mucho a que se llegara a este desenlace positivo", completó Agag.

El directivo, además, indico que la permanencia de la fecha de Buenos Aires está en análisis.

"Todavía estamos ultimando los detalles del calendario de la cuarta temporada. Lo que sí es seguro es que Santiago estará en ese calendario; que Buenos Aires continúe o no dependen de algunas cosas, tenemos otras carreras que se van a sumar también como es Roma por ejemplo. Hay mucha demanda de muchas ciudades del mundo para recibir una carrera de Fórmula E y, por tanto, no tenemos confirmación todavía de si Buenos Aires continuará o no. Puede que siga o no, pero lo seguro es que Santiago estará en el calendario", afirmó.

La fecha de la carrera en Santiago será el 3 de febrero de 2018.