Jefe de McLaren: Lo que hemos tenido por ahora son problemas menores

El francés Eric Boullier, mandamás de la escudería británica, bajó el perfil a los inconvenientes que presentaron durante los ocho días de pruebas en el Circuito de Barcelona, a pesar de que este viernes, como también el pasado miércoles, tuvieron que cambiar de motor por fugas de aceite.

"Sigo creyendo que seremos competitivos en Australia, pero, obviamente, no completamos todo el kilometraje que queremos", señaló Boullier en el "motormohe" de McLaren en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde tuvo una cita con los informadores, justo después de que Fernando Alonso lograra salir a rodar tras el cambio de motor.

Acerca de la fiabilidad del automóvil, cuando se le preguntó sobre si la garantía esta al 100 por ciento Eric contestó: "No. Al cien por cien seguro que no, porque no hemos corrido todo lo que esperábamos. Por lo tanto, habrá un mayor riesgo de fracaso en alguna parte".

Sobre qué mensaje se puede dar a los aficionados, el responsable del equipo señaló: "Si juzgamos basándose en los pocos problemas de estos días, es mejor esperar a algunas carreras. Los últimos tres años fueron un contexto difícil (con el motor Honda). Ahora estamos tratando de llevar a McLaren donde debe estar, y tal vez haya algunos obstáculos, pero no hemos perdido nuestra capacidad de diseño, con autos rápidos y espero que los seguidores logren verlo en la pista".

Del estado de ánimo de Fernando Alonso, Boullier garantizó que el español "está bastante contento con el automóvil, con el equilibrio del automóvil. Hay un trabajo de suspensión para hacer y comprender el automóvil. Él está muy conforme con el resto del auto".