Jenson Button: Le deseo lo mejor a Fernando Alonso en Indianápolis

El piloto británico Jenson Button (McLaren-Honda), compañero de Fernando Alonso durante dos temporadas en la Fórmula 1, dijo este miércoles que desea "lo mejor" al español en las 500 Millas de Indianápolis y que lo más importante es su seguridad en la carrera.

"Llevo de compañero con Fernando muchos años y he competido contra él, será interesante ver cómo lo hace. Es un motor diferente, hay pilotos que llevan mucho tiempo... La clasificación fue bien, a ver la carrera, que es muy diferente, luchan rueda con rueda, una locura. Le deseo lo mejor y lo más importante es que esté seguro", opinó Button en la rueda de prensa de pilotos previa al inicio del Gran Premio de Mónaco.

Button, campeón del mundo de F1 en 2009 que competirá este fin de semana en Montecarlo a bordo del McLaren-Honda para sustituir a Alonso, dijo que "seguro" verá la carrera de Indianápolis y que estará "muy atento" a la "reacción" del hispano.

"La Indy es una locura por los medios, la atención... Es fantástico para el deporte (que Alonso corra en Indianápolis), pero quiero saber qué dice cuando vuelva", dijo el piloto británico, que no se siente atraído por esta categoría.

"La Indy no es algo en lo que haya pensado. Estoy sorprendido de que Fernando esté interesado en la Indy, pero a todos nos gustan cosas diferentes. A mí me gustaría hacer (las 24 horas de) Le Mans algún día porque es una experiencia genial, gran espíritu de equipo, también me gustaría competir en Nascar, creo que sería divertido", añadió.

El piloto de McLaren-Honda, en funciones institucionales como embajador de marca esta temporada hasta que Alonso anunció su intención de competir en Indianápolis, dijo que está "emocionado" por volver a pilotar un Fórmula 1.

"No tengo presión, estoy muy relajado, muy emocionado, es interesante volver a otro Gran Premio y siendo Mónaco es especial. Lo he ganado anteriormente, tengo muy buenas experiencias aquí, estoy emocionado pero no siento presión. Siempre quiero ser competitivo y trataré de hacerlo lo mejor que pueda", dijo.