Lewis Hamilton: "Mi plan es ganar, no vine a México para otra cosa"

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del mundial de pilotos de Fórmula 1, se mostró ambicioso y dijo que en el Gran Premio de México no le interesa obtener otro resultado que no sea ganar la carrera, lo que le reportaría su cuarto título del mundo.

Para alcanzar su cuarta corona, a Hamilton le basta con acabar en el quinto lugar en la prueba del domingo, o ser noveno si el alemán Sebastian Vettel es segundo, e incluso no terminar la carrera pero que el piloto germano de Ferrari no mejore un tercer puesto.

"Mi plan es ganar, no vine a México para otra cosa, solamente para ser el número uno", dijo el piloto de la escudería Mercedes en conferencia de prensa tierras aztecas.

Admitió que solo necesita terminar en el quinto lugar para acreditarse el título, pero que no se sentiría bien. "Pensé en cómo me sentiría ganando con el quinto lugar y no con el primero", aseguró.

Hamilton explicó que los pilotos constantemente quieren mostrar su fuerza, de lo que son capaces y su desempeño en la pista y eso intentará el domingo.

"Ganar es mi meta para este fin de semana; será difícil porque están los Ferrari y los Red Bull, la competencia va estar cerrada, pero si trabajo como lo hice la semana anterior (en Estados Unidos) vamos a ganar", anticipó.