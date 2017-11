Presidente de Ferrari amenazó con dejar la Fórmula 1 para la temporada 2021

El presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, manifestó su descontento con los futuros proyectos y cambios que tendrá la Fórmula 1 y amenazó con sacar a la escudería de la competencia al término de la temporada 2020.

"Desfigurar la Fórmula 1 por razones comerciales es un discurso que a Ferrari le gusta poco. Hay que poner mucha atención y no retirar el ADN de esta disciplina, su historia, que es lo que cuenta para nosotros", aseveró el italiano en una conferencia de presentación de resultados en la Bolsa de Nueva York.

Cabe resaltar que el conglomerado norteamericano Liberty Media compró la F1 en 2016, y el nuevo presidente, Chase Carey, ha propuesto que cada carrera se convierta en un gran espectáculo, emulando los shows deportivos que se celebran en Estados Unidos. Además, para reducir costos, las escuderías deberán cumplir con otras exigencias en el diseño del motor.

"De alguna manera, la singularidad del motor no será uno de los factores distintivos de los participantes, y no toleraría esto", agregó, sentenciando que "si cambiamos el concepto hasta el punto en el que ya no es reconocible, no podremos continuar".