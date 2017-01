Valtteri Bottas será el reemplazante de Nico Rosberg en Mercedes

La escudería Mercedes confirmó este lunes que el piloto finlandés Valtteri Bottas ocupará la plaza que dejó vacante el alemán Nico Rosberg, vigente campeón del mundo de Fórmula 1, tras el inesperado anuncio de su retiro.

Por medio de un comunicado, el equipo alemán anunció que Bottas, hasta ahora piloto de Williams, será el compañero del británico Lewis Hamilton en 2017.

El equipo además confirmó que el brasileño Felipe Massa se quedará por un año más en Williams, además de completarle el "puzzle" con la llegada de Pascal Wehrlein a Sauber.

Valtteri Bottas joins @MercedesAMGF1 for the 2017 season to race alongside @LewisHamilton. #SilverArrows pic.twitter.com/zDEjwdsGVV