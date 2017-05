Vettel dijo entender la molestia de Raikkonen tras el Gran Premio de Mónaco

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari), ganador del Gran Premio de Mónaco este domingo, aseguró que se quedó "sorprendido" al salir por delante de su compañero finlandés Kimi Raikkonen tras su cambio de ruedas, un movimiento estratégico que resultó fundamental para su victoria.

"Estaba pilotando al máximo, intentando ir lo más rápido posible porque eso significaba que me mantenía por delante de Valtteri (Bottas) y cerca de Kimi. Me quedé sorprendido cuando salí por delante", explicó Vettel en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Estábamos uno detrás del otro. En ese caso, es normal que el coche que va por delante tenga prioridad porque lo normal es ir más rápido con ruedas nuevas", añadió el alemán, actual líder del Mundial.

"Se puede decir que hoy funcionó para Daniel (Ricciardo) y para mi haber aguantado más sin cambiar ruedas, pero creo que antes de la carrera era algo que no se podía predecir", añadió.

Vettel dijo que comprende que su compañero finlandés, que salía desde la primera posición, no esté "contento" con el resultado de hoy.

"Él pilotó bien en la primera parte y recibió el mensaje de ir a boxes. Hizo la parada y apretó. Obviamente es una sorpresa desagradable que alguien termine por delante tuyo. No tengo motivos para mentir: estoy muy contento pero puedo entender que él esté disgustado", apuntó.

El piloto germano negó que hubieran recibido órdenes de equipo, ya que el plan era que el coche que fuera delante tuviera "prioridad" a la hora de cambiar neumáticos, ya que lo normal es que tenga prioridad quien tenga las ruedas nuevas.

"Creo que esta es una de las raras ocasiones en la que el 'overcut' (cuando un piloto va a talleres en primer lugar para tener ruedas nuevas, más rápidas, para adelantar al que lleva delante) ha sido positivo para el que lo sufre, estoy encantado", añadió.

"Desde el punto de vista del equipo, no había ningún plan ni ordenes de nada, y como he dicho, puedo entender que Kimi no esté contento", insistió el piloto alemán.