Fernando Alonso aseguró que no está en sus planes repetir su participación en las 500 Millas

El piloto español Fernando Alonso declaró este jueves, a tres días de su primera participación en las 500 Millas de Indianápolis, que repetir esta legendaria carrera no está en su planificación a futuro.

"No lo tengo en los planes. Por ahora es una carrera aislada la que quiero correr aquí, y el lunes, cuando pase la experiencia y vea cómo fueron las dos semanas y cómo me sentí en la carrera, meditaré sobre eso", declaró a Marca el bicampeón de la F1 en 2005 y 2006.

"De momento me he sentido bien, pero repetir no está en los planes. Mi primer, único y exclusivo objetivo es ganar y seguir en Fórmula 1. Ganar las 500 Millas y las 24 Horas de Le Mans es muy atractivo, pero no a cortísimo plazo", agregó.

Alonso, quien competirá al volante de un McLaren-Honda Andretti, señaló que "sólo estar aquí, en esta carrera, con el nombre que tiene, con los grandes campeones que la han ganado y con lo diferente que es, es algo muy grande".

"No tengo ninguna expectativa clara, sólo quiero disfrutarla y vivir este momento que es único en la carrera de un piloto, aunque al final todos somos competitivos y espero que sea buena para mí", sentenció el asturiano, quien el domingo tomará la salida en Indianápolis desde la quinta plaza.