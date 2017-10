Fernando Alonso confirmó su presencia en las 24 horas de Daytona

El piloto español Fernando Alonso confirmó este jueves en México, donde se encuentra para disputar el Gran Premio de Fórmula 1 de ese país, que correrá las 24 horas de Daytona (Florida, EE.UU.).

La próxima edición de dicho evento se disputará el fin de semana del 27 y 28 de enero, y Alonso participará con el equipo United Autosports y con el inglés Lando Norris, de 17 años y de la escuela de McLaren, como compañero, informó la escudería británica.

"Me gustan las carreras de autos. Daytona, nos vemos pronto", escribió Fernando Alonso en su cuenta de Twitter.

En tanto, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el mexicano Sergio Pérez (Force India) apoyaron este jueves la decisión del español de Alonso de disputar una de las grandes carreras de resistencia del automovilismo.

"Es una buena experiencia para Fernando. Quizás esté pensando en (las 24 horas de) Le Mans", dijo Pérez en conferencia de prensa previa al GP de México que se correrá el domingo en esta capital.

Pérez señaló que Daytona es "una carrera sorprendente y una gran experiencia" y recordó que en 2016 su hermano Antonio Pérez, también piloto, compitió en Daytona.

Verstappen comentó que a él le gustaría, si un día corre las 24 horas de Daytona, "hacerlo con mi padre" Jos Verstappen, quien participó en 107 Grandes Premios de Fórmula Uno.

Me gustan las carreras de coches. Daytona, nos vemos pronto



I love racing. Daytona, here we come! Thanks @UnitedAutosport #racing #racer pic.twitter.com/tp8XKFqPlq