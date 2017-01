Estudiantes San Pedro y Puerto Varas avanzaron a segunda ronda en el Campioni del Domani

Estudiantes San Pedro y CDSC Puerto Varas se convirtieron en los primeros conjuntos del Grupo 2 del 44º Campioni del Domani en acceder a la segunda rueda del tradicional torneo juvenil de baloncesto, tras superar sus respectivos encuentros jugados este martes en el gimnasio del Stadio Italiano.

A primera hora, los de San Pedro de La Paz revalidaron su condición de equipo revelación al defender su invicto superando al último ganador Arturo Prat de San Felipe por 79-69.

El venezolano Sergio Mijares fue la mejor mano en los ganadores con 17 puntos y 7 rebotes. Otros rendimientos a destacar fueron los de Alonso Maldonado (11 puntos y 10 rebotes) y Javier Barra (11 puntos y 12 rebotes) ambos registrando doble-doble

Por su parte, el elenco de Puerto Varas sacó pasajes a la ronda de los ocho mejores venciendo a Las Ánimas de Valdivia 68-42.

Los adiestrados de Patricio Robles tuvieron en el interno Clemente Schwerter al más decisivo con 12 puntos y 15 tableros, para anotarse una doble decena. El goleador el lacustre fue Carlos Villagrán con 13 puntos, liderando con tres aciertos los nueve triples que consiguió su equipo.

El otro elenco que festejó en esta quinta jornada fue Universidad Católica que se impuso 62-37 sobre Sergio Ceppi. Los cruzados mantuvieron su opciones matemáticas de seguir con vida en el torneo gracias, en parte, a los buenos números registrados por el ala-pivot Lucas Thiebaut, 15 puntos y 13 rebotes.

Transcurridas cinco jornadas del Grupo 2 Puerto Varas lidera con registro 4-1. Estudiantes –con un juego menos- lo amenaza con canasta perfecta 4-0. Buscarán su estadía en la próxima ronda en las últimas dos jornadas Arturo Prat (2-3), la UC (2-2) y Las Ánimas (2-2). Cierra la tabla Universidad de Chile 0-4.

Resultados día 5, domingo 8 de enero

Grupo 1

Estudiantes de Stgo. 49-76 Santiago INBA

Stadio Italiano 74-60 Alemán de Concepción

Brisas 49-82 Sportiva Italiana

Grupo 2

Estudiantes San Pedro 79-69 Arturo Prat

Puerto Varas 68-42 Las Ánimas

U. Católica 62-37 Sergio Ceppi

Programación día 6, miércoles 11 de enero

Santiago INBA vs Alemán de Concepción (Grupo 1), 11:15 horas.

Sergio Ceppi vs Estudiantes San Pedro (Grupo 2), 13:00 horas.

Las Ánimas vs Universidad de Chile (Grupo 2), 15:30 horas.

Brisas vs Puente Alto (Grupo 1), 17:15 horas.

Stadio Italiano vs Estudiantes de Santiago (Grupo 1), 19:00 horas.

Universidad Católica vs Arturo Prat (Grupo 2), 20:45 horas.