Municipal Puente Alto derrotó a Stadio Italiano en el Campioni del Domani

En el cierre de la cuarta jornada del Grupo 1, Municipal Puente Alto dejó prácticamente sin opciones de avanzar a la segunda fase del 44º Campioni del Domani al equipo local de Stadio Italiano, tras superarlo ajustadamente por 57-55.

Los itálicos desperdiciaron 22 puntos de ventaja que obtuvieron durante la primera mitad donde jugando buen nivel parecían dejar atrás las tres derrotas en línea que los antecedían. Pero con una deficiente segunda mitad permitieron la reacción de los puentealtinos que solo los permitieron 11 puntos en cada periodo restante.

Esta cuarta derrota deja aún más en el fondo de la zona a Stadio Italiano y con escasas posibilidades matemáticas de poder quedar entre los cuatro que avanzarán la ronda de cuartos de final que arrancarán este viernes.

En otro duelo de esta zona, Santiago INBA dio la sorpresa al acabar con el invicto de Sportiva Italiana de Valparaíso, al doblegarlo por 91-69.

A primera hora, Estudiantes de Santiago consiguió su segundo triunfo en línea a cuesta de Alemán de Concepción por 67-62.

Transcurridas cuatro jornadas del Grupo 1, Sportiva Italiana y Puente Alto lideran con un registro 3-1. Lo siguen Brisas, Estudiantes e INBA (2-1). Sin triunfos permanecen Alemán (0-3) y el dueño de casa Stadio Italiano (0-4).

La primera fase del torneo se extenderá hasta el próximo jueves 12 de enero buscando los mejores cuadro de cada grupo que alcanzarán la etapa de eliminación directa de cuartos que arrancará el viernes 13. De ese lote saldrán los cuatro que protagonicen las semifinales y la gran final el sábado 14 y domingo 15 de enero, respectivamente.

Resultados día 4, lunes 9 de enero

Grupo 1

- Estudiantes de Santiago 67-62 Alemán de Concepción

- Sportiva Italiana 69-91 Santiago INBA

- Stadio Italiano 55-57 Sportiva Italiana

Grupo 2

- Puerto Varas 44-32 Sergio Ceppi

- Arturo Prat 85-80 Universidad de Chile

- Estudiantes San Pedro 65-59 U. Católica.

Programación día 5, martes 10 de enero

- Estudiantes de Santiago vs Santiago INBA, 11:15 horas. (Grupo 1)

- Arturo Prat vs Estudiantes San Pedro, 13:00 horas. (Grupo 2)

- U. Católica vs Sergio Ceppi, 15:30 horas. (Grupo 1)

- Las Ánimas vs Puerto Varas, 17:15 horas. (Grupo 2)

- Stadio Italiano vs Alemán de Concepción, 19:00 horas. (Grupo 1)

- Brisas vs Sportiva Italiana, 20:45 horas. (Grupo 1)