Sportiva Italiana derrotó a Osorno y clasificó a semifinales del Campioni del Domani 2018

Sportiva Italiana, actual monarca del Campioni del Domani, sigue en carrera para mantener su centro en el tradicional torneo de baloncesto sub 19, tras instalarse en semifinales en esta jornada.

El cuadro de Valparaíso derrotó este viernes por 86-81 a Osorno Básquetbol para clasificar a la penúltima ronda del torneo, contando con la inspirada actuación de Alvaro Pimentel, quien anotó 27 puntos en 45 minutos en cancha.

En la siguiente fase, Sportiva Italiana chocará con Boston College, quien dejó en el camino a Santiago INBA por 84-64 en el último encuentro de esta jornada.

Por su parte, CEB Puerto Montt eliminó a Arturo Prat por 72-62, mientras que Estudiantes Santiago dio cuenta de Club Deportivo Manquehue por 81-56 para toparse ambos en el otro duelo para sacar un boleto a la final del torneo.

Revisa a continuación la programación de las semifinales del Campioni del Domani 2018, que se jugarán este sábado.

Campioni del Domani - Semifinales

Sábado 13 de enero

- Arturo Prat vs. Club Deportivo Manquehue, 15:00 horas (5° al 8° lugar).

- Osorno Básquetbol vs. Santiago INBA, 16:45 horas (5° al 8° lugar).

- CEB Puerto Montt vs. Estudiantes Santiago, 18:30 horas.

- Sportiva Italiana vs. Boston College, 20:30 horas.