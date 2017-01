Sportiva Italiana ganó y quedó líder del Grupo 1 del Campioni del Domani

Sportiva Italiana está imparable en el 44° Campioni del Domani, pues venció a Stadio Italiano por 86-76, consiguiendo su tercera victoria consecutiva y quedando como exclusivo líder del Grupo 1.

El elenco porteño contó con una gran actuación de Kevin Rubio, refuerzo proveniente de CEB Puerto Montt, ya que fue el jugador del partido anotándose una doble decena con 23 puntos y 24 rebotes. La otra incorporación del cuadro de Valparaíso, Gaspar Hernández, fue el máximo anotador del juego con 24 puntos.

En tanto, los jugadores destacados para el elenco local fueron el panameño Norberto Price y el nacional Gaspar Fernández con 22 y 21 enteros cada uno. Stadio Italiano sufrió su tercera derrota consecutiva.

Otro duelo de la jornada estuvo protagonizado por Estudiantes de Santiago, equipo que frenó el tranco de Club Brisas, pues lo superó ajustadamente 48-45. Aitor Pickett, quien marcó 16 puntos y 22 rebotes, y el sureño Luis Felipe Soto, con 14 enteros y 6 tableros, fueron las estrellas del DT Axel Pickett. Por el lado de Brisas solo el refuerzo de Arabe de Rancagua, Juan José Carrasco, logró puntuar doble dígito, con 16 puntos.

También se disputó en la tercera fecha el encuentro entre Municipal Puente Alto y Santiago INBA, el cual finalizó 80-71, respectivamente. Registraron doble-doble por Puente Alto Mauricio Riveros, 25 puntos y 12 rebotes, y David Guzmán por INBA, 28 puntos y 11 tableros.

De esta manera, el Grupo 1 quedó liderado por Sportiva Italiana (3-0) seguido por Club Brisas (2-1), Puente Alto (2-1), Estudiantes e INBA (1-1), y el colista Stadio Italiano (0-3).

La primera fase del torneo se extenderá hasta el jueves 12 de enero, donde saldrán los mejores cuadro de cada grupo que alcanzarán la etapa de eliminación directa de cuartos que arrancará el viernes 13. De ese lote saldrán los cuatro que protagonicen las semifinales y la gran final el sábado 14 y domingo 15, respectivamente.

Resultados día 3, domingo 8 de enero

Grupo 1

Estudiantes de Stgo. 48-43 Club Brisas

Puente Alto 80-71 Santiago INBA

Stadio Italiano 76-86 Sportiva Italiana

Grupo 2

U. de Chile 44-61 Sergio Ceppi

U. Católica 64-71 Las Animas

Arturo Prat 35-52 Puerto Varas

Programación día 3, lunes 9 de enero

11:15 horas. Alemán de Concepción vs Estudiantes de Santiago (Grupo 1)

13:00 horas. Universidad de Chile vs Arturo Prat (Grupo 2)

15:30 horas. Sportiva Italiana vs Santiago INAB (Grupo 1)

17:15 horas. Puerto Varas vs Sergio Ceppi (Grupo 2)

19:00 horas. Stadio Italiano vs Puente Alto (Grupo 1)

20:45 horas. Estudiantes San Pedro vs Universidad Católica (Grupo 2)