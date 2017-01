U. Católica se quedó con clásico estudiantil tras vencer a U. de Chile en el Campioni di Domani

Universidad Católica triunfó 75 a 63 en el clásico estudiantil contra la Universidad de Chile, en el partido que cerró el primer día del tradicional Campioni di Domani que comenzó a disputarse durante esta jornada de viernes en el parquet del gimnasio Stadio Italiano.

Los cruzados se pusieron a la cabeza del Grupo 2 tras doblegar a su clásico rival liderados por Juan Dlugossewski, quien con sus 22 puntos lideró el goleó de su equipo que mostró una superioridad durante todo el partido y tuvo una gran respuesta desde el banco de suplementes con 42 puntos combinados contra solo 8 de la alternativa azul.

Por esta misma zona, el debutante Estudiantes San Pedro, de la región del Biobío, demostró sus credenciales imponiéndose por 73-48 a CDSC Puerto Varas. Sebastián Mirajes cerró una gran jornada para los ganadores con 23 puntos y 8 rebotes.

En tanto, Club Las Ánimas de Valdivia no tuvo piedad con el campeón defensor Arturo Prat de San Felipe superándolo por 97 a 72, en una gran partido colectivamente de los ribereños comandados por Benjamín Bishop, 22 puntos y 8 rebotes, y Santiago Soloudre, 12 puntos y 18 rebotes.

La fase clasificatoria del tradicional torneo juvenil cestero prosigue mañana con acción de los dos grupos buscando hasta conocer el jueves próximo quienes alcanzarán la etapa de eliminación directa de cuartos el viernes 13, sábado 14 semis y final domingo 15 de enero.

Las entradas para acudir al campeonato se pueden adquirir en el acceso del recinto y van desde los 2.500 pesos general para la etapa clasificatoria.

Resultados día 1, viernes 6 de enero

Grupo 1

M. Puente Alto 79-74 Estudiantes

Sportiva Italiana 73-44 Alemán de Concepción

Stadio Italiano 60-65 Club Brisas

Grupo 2

Estudiantes SP 73-48 Puerto Varas

Arturo Prat 72-97 Las Ánimas

U. de Chile 63-75 U. Católica

Programación día 2, sábado 7 de enero

Brisas vs Alemán de Concepción (Grupo 1), 10:30 horas

Puerto Varas vs U. de Chile (Grupo 2), 12:15 horas.

Las Ánimas vs Estudiantes San Pedro (Grupo 2), 14:00 horas

Sergio Ceppi vs Arturo Prat de San Felipe (Grupo 2), 17:15 horas

Sportiva Italiana vs Puente Alto (Grupo 1), 19:00 horas

Stadio Italiano vs Santiago INBA (Grupo 1), 20:30 horas