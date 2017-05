Deportes Castro consolidó su alza tras superar a un rival directo en la Liga Saesa

En la Isla Grande de Chiloé, Deportes Castro confirmó el alza en su rendimiento, y en un partido apretado y nervioso, pero que puede resultar siendo clave en la resolución del cupo que entrega la Liga Saesa para la Liga Nacional de baloncesto al final de la fase regular, el cuadro felino chilote superó a CD AB Temuco por 75-67 (41-33).

El duelo enfrentó a dos de los candidatos a esa franquicia deportiva, en el que los locales alcanzaron una victoria que les permite instalarse por delante de los de La Araucanía en la tabla de ubicaciones.

En series menores, AB Temuco logró triunfos en sub 13 (54-66) y sub 15 (50-63). En sub 17, la victoria fue para Deportes Castro por 61-52.

En Osorno, el otro postulante al cupo de Liga Nacional, el Club Deportivo Social y Cultural de Puerto Varas sufrió para superar al local, Español de Osorno, por 81-91 (41-39).

En series menores, Puerto Varas concretó una jornada de sonrisas, con victorias en sub 13 (35-62); sub 15 (46-69) y sub 17 (54-71).

En Ancud, el cuadro local superó por 68-61 (37-27) al CD Las Animas de Valdivia, que a pesar de la derrota sigue como líder de la categoría adultos.

En series menores, ABA Ancud ganó todos los partidos: 78-20 en sub 13, 65-45 en sub 15, y 54-25 en sub 17.

Por último, en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros, el cuadro local del Club Deportivo Valdivia propinó su segunda derrota consecutiva al Club Escuela de Básquetbol de Puerto Montt. Los albirrojos ganaron por un claro 77-55 (38-36).

En series menores, CEB Puerto Montt ganó en sub 13 (44-52), y sub 17 (45-58). En sub 15, el triunfo fue para el CDV por 59-35).