Los Leones y CD Valdivia ganaron en inicio de los playoffs en la Liga Nacional de Baloncesto

Este sábado arrancó la fase de playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto, siendo los triunfos de Colegio Los Leones y CD Valdivia los más destacados de la jornada.

El quinteto de Quilpué se impuso en el primer turno de la fecha con un reñido 86-83 a Universidad Católica, que sorprendió con gran nivel, estando a punto de quedarse con el primer punto de la llave ante los locales.

En el primer cuarto los "Cruzados" se alzaron en el marcador por ocho puntos, y recién para el final del choque Los Leones pudieron revertir el marcador, con un infartante triple de Héctor Gómez para celebrar.

Para los vencedores fue Evandro Arteaga el principal anotador del duelo, con 32 puntos en 40 minutos, mientras que John Dickson y Brandon Crawford comandaron la ofensiva de Católica con 26 y 22 enteros, respectivamente.

CD Valdivia, en tanto, se quedó con el clásico de la ciudad al vencer por 94-89 a Las Animas, en un intenso juego celebrado en el Coliseo Municipal "Antonio Azurmendi" y que se extendió hasta la prórroga.

Las Animas, que jugaron como visitantes, llegaron a estar 13 puntos arriba para la mitad del partido, pero los campeones de la temporada pasada mejoraron en defensa y aprovecharon los espacios para terminar igualados 85-85 para el final del tiempo reglamentario.

Finalmente, en el tiempo de alargue, CD Valdivia fue el mejor con una leve diferencia de cinco puntos para celebrar ante su parcialidad.

Revisa junto a Cooperativa.cl los resultados de los playoffs de la LNB:

Resultados Playoffs - Primera jornada

Conferencia Norte

Colegio Los Leones 86-83 Universidad Católica

Universidad de Concepción 87-74 Tinguiririca San Fernando

Español de Talca 92-69 Municipal Puente Alto

Conferencia Sur

Osorno Básquetbol 81-56 CD Castro

CD Valdivia 94-89 Las Ánimas

ABA Ancud 92-73 CEB Puerto Montt

Programación Playoffs - Segunda jornada

Conferencia Norte

Colegio Los Leones vs. Universidad Católica. 19:00 horas.

Universidad de Concepción vs. Tinguiririca San Fernando. 19:00 horas.

Español de Talca vs. Municipal Puente Alto. 20:00 horas.

Conferencia Sur

Osorno Básquetbol vs. CD Castro. 19:00 horas.

CD Valdivia vs. Las Ánimas. 20:00 horas.

ABA Ancud vs. CEB Puerto Montt. 19:00 horas.