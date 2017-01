Osorno y Los Leones sumaron su segundo triunfo en los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto

Este domingo se disputó la segunda fecha de la serie de playoffs al mejor de siete encuentros en la Liga Nacional de Baloncesto. En la jornada, Los Leones de Quilpué y Osorno Básquetbol lograron los triunfos más destacados, tras vencer a Universidad Católica y CD Castro, en las zonas centro y sur, respectivamente.

Los Leones, uno de los mejores en la temporada regular, se repuso del sufrido y agónico triunfo conseguido este sábado ante los "Cruzados" y aprovecharon la ventaja conseguida para ampliar a 2-0 la llave ante los universitarios, con un sólido triunfo por 91-72, con parciales de 28-16, 20-16, 22-17 y 21-23.

La mejor mano en el equipo de Quilpué fue de parte de Brandon Bowdry, con 25 anotaciones y 12 rebotes. Por los capitalinos, Brandon Crawford también resaltó con un doble doble, con 17 puntos y misma cantidad de rebotes.

En el sur, en tanto, Osorno Básquetbol y CD Castro protagonizaron un espectacular encuentro que terminó igualado 70-70 en el tiempo reglamentario, por lo que necesitaron una prórroga para decidir al vencedor.

Finalmente, con dos tiros libres de Brandon Robinson a falta de 10 segundos, los osorninos se llevaron la victoria y ampliaron a 2-0 la ventaja en la llave sobre los chilotes, con marcador 82-80 definitivo (parciales de 18-21, 23-15, 18-16, 11-18 y 12-10).

El mejor jugador del choque fue Juan Fontena Azocar para los "Toros", con 22 puntos y 16 rebotes. Por Castro, fue nuevamente Terrance Thomas su figura con 20 enteros y 10 rebotes.

La única llave de la jornada que quedó igualada fue entre ABA Ancud y Puerto Montt, ya que estos últimos le devolvieron la mano por la derrota de la primera jornada y vencieron por 72-83.

Revisa los resultados de los playoffs de la LNB

Resultados Playoffs - Segunda jornada

Conferencia Centro

Colegio Los Leones 91-72 Universidad Católica

Los Leones ganan 2-0 la serie

Universidad de Concepción 76-68 Tinguiririca San Fernando.

U. de Concepción gana 2-0 la serie

Español de Talca 81-66 Municipal Puente Alto

Español gana 2-0 la serie

Conferencia Sur

Osorno Básquetbol 82-80 CD Castro

Los "Toros" ganan 2-0 la serie

ABA Ancud 72-83 CEB Puerto Montt

La serie está igualada 1-1

CD Valdivia 83-81 Las Animas

CD Valdivia gana 2-0 la serie

Programación tercera jornada

Sábado 21 de enero

Conferencia Centro

Universidad Católica vs. Los Leones. 18:00 horas.

Tinguiririca San Fernando vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas

Municipal Puente Alto vs. Español de Talca. 20:00 horas.

Conferencia Sur

CD Castro vs. Osorno Básquetbol. 20:00 horas.

Las Animas vs. CD Valdivia. 20:00 horas.

CEB Puerto Montt vs. ABA Ancud. 20:00 horas.