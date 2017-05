Sufrido triunfo de CEB Puerto Montt le permitió tomar el liderato de la Liga Saesa

Con dos victorias en igual número de juegos, el Club Escuela de Básquetbol de Puerto Montt está en el liderato de la serie adultos del campeonato de primera división de Liga Saesa 2017. El cuadro puertomontino superó como local en el Gimnasio Municipal "Mario Marchant Binder" de la capital de la región de Los Lagos a AB Temuco por 80-73 (30-40).

El partido estuvo lejos de ser cómodo para la "Academia". El cuadro de Carlos Musso sufrió en el juego interno, donde la presencia en cancha de Patricio Briones (13 puntos, cinco rebotes y una asistencia) fue trascendente para los de Temuco, dándoles la solidez en la pintura y las tablas para poder explotar el juego frenético que imponen los dirigidos por Alvaro Acuña.

En series menores, el equipo puertomontino obtuvo una sufrida victoria por 65-64 en sub 15, y un claro 75-57 en sub 17. En sub 13, el triunfo fue para AB Temuco por 59-79.

CEB Puerto Montt comparte el liderato de la serie adultos con ABA Ancud, que en una sólida presentación dio cuenta a domicilio del CDSC Puerto Varas por 61-74 (27-37). El cuadro dirigido por José Luís Pisani desde el último tercio del primer cuarto, desarrolló su mejor repertorio ofensivo, de la mano de Sebastián Suárez, Pedro Sandoval, Renato Vera, y el juvenil Ignacio Becerra.

En series menores, el cuadro puertovarino logró solo victorias frente a los dirigidos por Emiliano Cuchetti: 72-48 en sub 13, 62-51 en sub 15, y 77-39 en sub 17.

En tanto, Deportes Castro, el tercer interesado en el cupo que entrega Liga Saesa para la Liga Nacional, debutó con éxito como local. En el gimnasio polideportivo de la capital chilota dio cuenta de Español de Osorno por 94-76 (55-32), con gran actuación de Héctor Gómez (20 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias) y Rodrigo Madera (20 puntos, 14 rebotes y 2 asistencias). En Español de Osorno, George Holt sumó 22 puntos, y Jorge Guiresse 17.

En series menores, Castro obtuvo estrechas victorias en sub 13 (55-53) y sub 17 (62-61). En sub 15, el triunfo fue para Español de Osorno por 46-79.

Por último, el Coliseo Municipal "Antonio Azuemendy Riveros" de Valdivia fue sede del clásico de la ciudad capital de la región de Los Ríos. Y en un intenso partido, Club Deportivo Valdivia derrotó a CD Las Animas por 65-59 (22-23).