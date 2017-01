Dwyane Wade lideró triunfo de Chicago Bulls ante Sacramento Kings en la NBA

El escolta Dwyane Wade logró 30 puntos y se encargó de liderar el ataque de los Bulls de Chicago que vencieron de locales por 102-99 a los Kings de Sacramento.

Esta fue la quinta victoria en sus últimos 10 partidos para los Bulls, que los deja con marca de 22-33, en el tercer lugar de la División Central.

El alero Jimmy Butler aportó 23 tantos y el alero reserva, el novato Paul Zipser, logró 13 puntos en el ataque de los Bulls, que volvieron a tener problemas a la hora definir el partido en el cuarto periodo.

El ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic logró 11 puntos en 22 minutos de acción al encestar 5 de 11 tiros de campo, incluido 1 de 2 triples, logró cinco rebotes y entregó una asistencia.

Mientras que el pívot brasileño Cristiano Felicio encestó cuatro puntos en 15 minutos de acción al anotar 1 de 2 tiros de campo, 2 de 2 desde la línea de personal, logró 10 rebotes y entregó una asistencia.

Los Kings (16-27), con cinco derrotas consecutivas y ocho en los últimos 10 partidos, se mantienen terceros en la División Pacífico.

El ala-pívot Demarcus Cousins colaboró con doble-doble de 42 puntos y 14 rebotes para el equipo de Sacramento.

El escolta Arron Afflalo logró nueve tantos, el base Darren Collison y el escolta Garret Temple encestaron ocho cada uno en el ataque de los Kings.

Revisa a continuación los resultados de este sábado y los duelos de este domingo en la NBA.

Sábado 21 de enero

- Boston Celtics 123-127 (TE) Portland Trail Blazers

- Detroit Pistons 113-112 Washington Wizards

- Atlanta Hawks 110-93 Philadelphia 76'ers

- Charlotte Hornets 112-105 Brooklyn Nets

- Miami Heat 109-97 Milwaukee Bucks

- New York Knicks 105-107 Phoenix Suns

- Memphis Grizzlies 95-119 Houston Rockets

- Cleveland Cavaliers 115-118 (TE) San Antonio Spurs

- Chicago Bulls 102-99 Sacramento Kings

- Denver Nuggets 123-98 Los Angeles Clippers

- Utah Jazz 109-100 Indiana Pacers

Domingo 22 de enero

- Orlando Magic vs. Golden State Warriors, 14:00 horas.

- Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers, 17:30 horas.

- Toronto Raptors vs. Phoenix Suns, 20:00 horas.

- Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets, 21:00 horas.