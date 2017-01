Golden State Warriors venció a Houston Rockets y sigue liderando el oeste en la NBA

El dúo formado por el alero Kevin Durant y el base Stephen Curry, ambos seleccionados titulares de la conferencia oeste para el Partido de las Estrellas, volvió a estar imparable en el juego ofensivo que permitió a los Warriors de Golden State triunfar por 125-108 ante los Rockets de Houston en su visita al Toyota Center.

Durant aportó 32 puntos, siete asistencias, cuatro rebotes y dos recuperaciones de balón, que lo dejaron al frente de la lista de los cinco titulares de los Warriors (37-6), que tuvieron números de dos dígitos y consiguieron la sexta victoria consecutiva, mejor racha ganadora que hay actualmente en la NBA, y la décima en los últimos 11 partidos disputados.

Curry brilló con 24 puntos, incluidos cinco triples de 11 intentos, y también dio siete asistencias, mientras que el escolta Klay Thompson llegó a los 16 tantos, a pesar que falló 8 de los 10 tiros de triples que hizo.

Los Rockets, que habían llegado al partido como líderes de la NBA en triples al haber sumado 667 en lo que va de temporada, no tuvieron su mejor inspiración encestadora desde fuera del perímetro y anotaron sólo siete de 35 para un 20 por ciento de acierto, comparado al 40 de los Warriors (15-38).

Harden, que aportó 17 puntos, falló los cinco intentos de triples, y el escolta Eric Gordon, otro de los especialistas en los tiros desde fuera del perímetro de los Rockets tampoco pudo anotar en siete que hizo de larga distancia.

Gordon había llegado al partido como el líder de la liga en los triples al tener ya 160 en su haber

Sin Harden, que logró doble-doble al repartir 11 asistencias y siete rebotes y siete perdidas de balón, y Gordon inspirados con los triples, la ofensiva de los Rockets dependió solo del pívot suizo Clint Capela, que salió de reserva y aportó doble-doble de 22 puntos, 12 rebotes, y puso un tapón.

Revisa el resto de los resultados de la jornada de este viernes en la NBA y los duelos de este sábado a continuación.

Viernes 20 de enero

- Charlotte Hornets 113-78 Toronto Raptors

- Orlando Magic 112-96 Milwaukee Bucks

- Philadelphia 76'ers 93-92 Portland Trail Blazers

- Atlanta Hawks 102-93 Chicago Bulls

- Houston Rockets 108-125 Golden Stante Warriors

- Memphis Grizzlies 107-91 Sacramento Kings

- New Orleans Pelicans 114-143 Brooklyn Nets

- Dallas Mavericks 107-112 (TE) Utah Jazz

- Los Angeles Lakers 108-96 Indiana Pacers

Sábado 21 de enero

- Boston Celtics vs. Portland Trail Blazers, 19:00 horas.

- Detroit Pistons vs. Washington Wizards, 20:00 horas.

- Atlanta Hawks vs. Philadelphia 76'ers, 21:00 horas.

- Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets, 21:00 horas.

- Miami Heat vs. Milwaukee Bucks, 21:30 horas.

- New York Knicks vs. Phoenix Suns, 21:30 horas.

- Memphis Grizzlies vs. Houston Rockets, 22:00 horas.

- Cleveland Cavaliers vs. San Antonio Spurs, 22:30 horas.

- Chicago Bulls vs. Sacramentos Kings, 23:00 horas.

- Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers, 23:00 horas.

- Utah Jazz vs. Indiana Pacers, 23:00 horas.