Kevin Durant encabezó un nuevo triunfo de los Warriors sobre los Lakers en la NBA

Kevin Durant logró 33 puntos y encabezó la relación de cinco jugadores con anotación de doble dígito en el undécimo triunfo consecutivo de Golden State Warriors, por 113-106, sobre Los Angeles Lakers en una nueva jornada de la NBA.

Jordan Bell tuvo doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes y Klay Thompson sumó 16 tantos para los Warriors, que llegaron a once victorias seguidas, la mejor racha en la actual liga.

Los Warriors iniciaron su período victorioso el 29 de noviembre derrotando precisamente a los Lakers por 127-123.

En ese lapso han conseguido tres triunfos contra el cuadro angelino, luego de que la segunda la registraron el 18 de diciembre con un marcador de 116-114. Los Warriors también consiguieron su décimo triunfo seguido en casa.

Los Lakers tuvieron como su mejor encestador a Kyle Kuzma con 27 puntos y 14 rebotes, a Lonzo Ball, con 24 tantos, y Julius Randle con doble-doble de 12 tantos y 10 rebotes.

Revisa a continuación los resultados de este viernes y los encuentros que se jugarán este sábado en la NBA.

Viernes 22 de diciembre

- Detroit Pistons 104-101 New York Knicks

- Orlando Magic 97-111 New Orleans Pelicans

- Brooklyn Nets 119-84 Washington Wizards

- Houston Rockets 118-128 Los Angeles Clippers

- Miami Heat 113-101 Dallas Mavericks

- Milwaukee Bucks 109-104 Charlotte Hornets

- Oklahoma City Thunder 120-117 Atlanta Hawks

- Portland Trail Blazers 85-102 Denver Nuggets

- Golden State Warriors 113-106 Los Angeles Lakers

Sábado 23 de diciembre

- Toronto Raptors vs. Philadelphia 76ers, 19:00 horas.

- Charlotte Hornets vs. Milwaukee Bucks, 21:00 horas.

- Indiana Pacers vs. Brooklyn Nets, 21:00 horas.

- Washington Wizards vs. Orlando Magic, 21:00 horas.

- Atlanta Hawks vs. Dallas Mavericks, 21:30 horas.

- Boston Celtics vs. Chicago Bulls, 21:30 horas.

- Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Clippers, 22:00 horas.

- Miami Heat vs. New Orleans Pelicas, 22:00 horas.

- Utah Jazz vs. Oklahoma City Thunder, 22:00 horas.

- Golden State Warriors vs. Denver Nuggets, 22:30 horas.

- Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves, 23:00 horas.

- Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers, 23:30 horas.

- Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs, 00:00 horas (24/12).