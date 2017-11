Kevin Durant y Stephen Curry llevaron a Golden State Warriors al triunfo sobre Denver Nuggets

Kevin Durant anotó 25 puntos y Stephen Curry agregó otros 22 en el triunfo de los Golden State Warriors como visitante por 127-108 sobre Denver Nuggets en una nueva jornada de la NBA.

Los Warriors (7-3) mejoraron a 5-1 su registro en partidos celebrados fuera de su campo.

El equipo de Golden State ha ganado seis de sus últimos siete partidos, incluidos tres de una gira recién concluida.

Los Warriors terminaron con 43 puntos en el tercer cuarto, la mayor cantidad de puntos permitidos por los Nuggets en un periodo en lo que va de temporada, y tomaron una cómoda ventaja de 103-76 en el último cuarto.

Draymond Green logró 15 puntos y ocho rebotes y Kaly Thompson encestó 15 para el equipo de Golden State.

Los Nuggets (5-5) fueron liderados por el reserva Will Barton, con 21 puntos.

Emmanuel Mudiay, que también salió del banquillo, aportó 15 tantos, y Trey Lyles agregó 11 para el equipo de Denver.

